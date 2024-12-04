勞動部一周內提報告 下會期修法檢討霸凌

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】勞動部長洪申翰4日承諾下周將交出新的調查報告！他在立法院備詢時透露，調查程序還在進行中，有增加訪談密度、盼儘速還原真相，下周就會公布與說明。國民黨立委王育敏追問：就安基金遭濫用要如何改善？洪申翰回應，會以爭取本部預算、加強審核機制等方式因應。

謝宜容案調查中

立法院社會福利及衛生環境委員會4日邀請勞動部長洪申翰針對「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署事件及如何完善申訴管道之具體策進作為及期程」進行專題報告。洪申翰表示，調查報告還在進行中，現階段採取個人電子信箱、擴大心輔資源介入等方式因應，並持續研議修法。

國民黨立委王育敏問洪申翰，發展署北分署霸凌案的調查報告何時出爐？洪申翰承諾下周會出來，王育敏另外希望洪申翰調查吳姓公務員的實質上班時間，要確定何時就有不當加班的狀況。王還質疑勞動部就安基金遭到濫用，洪申翰則表示，還在調查中，但確實有部分經費有濫用，未來會設法加強審核機制。

下會期提霸凌修法

「防治霸凌的修法有沒有期程？」王育敏持續追問，洪申翰最後表示，希望能夠下個會期出來，畢竟還要找外部專家研擬，「霸凌」相關也涉及很多專業，國家也有不同做法。

民進黨立委林月琴則表示，洪申翰一上任就提出「申訴直通部長室」、「 杜絕不當送禮」與「廢除5S競賽規則」值得肯定，但接下來要如何強化申訴機制？在修法過程的空窗期如何補救？洪申翰回應說，勞動部雖然設有安全衛生小組處理相關陳情，但業務包山包海，目前考慮設置霸凌相關的專責申訴機制。

強化基金標案考核

針對北分署霸凌案，洪申翰也說，除了積極配合檢方調查外，也會協助同仁法律諮詢與心理輔導，費用由勞動部支應。

至於如何改善就安基金遭濫用，洪申翰坦言，勞動部本部預算較少，導致就安基金容易遭濫用，未來會爭取預算，還有強化就安基金事前、事後考核。

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