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影／海科館霸凌案調查不實？國民黨指控掩蓋真相

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨新北市議員陳偉杰、桃園市議員凌濤（圖）、副發言人康晉瑜今天舉行記者會，指控教育部對海科館館長陳素芬霸凌案掩蓋真相。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市議員陳偉杰、桃園市議員凌濤（圖）、副發言人康晉瑜今天舉行記者會，指控教育部對海科館館長陳素芬霸凌案掩蓋真相。記者潘俊宏／攝影

教育部管轄的海科館館長陳素芬爆發嚴重職場霸凌事件後，經教育部調查記一大過、調降職等並送監察院調查。國民黨新北市議員陳偉杰、桃園市議員凌濤、副發言人康晉瑜今天舉行記者會，指控教育部調查報告掩蓋真相，調查過程充滿謊言，漠視被霸凌者幾乎輕生的事實，以及霸凌者陳素芬違法任用三親等人事案。

凌濤表示，教育部調查報告未揭露海科館霸凌案，有一名海科館員工差點輕生，若不是家屬多次撥打手機都聯繫不上，機警聯繫警方協尋才未發生憾事，凌濤進一步出示一張照片，陳素芬不僅帶著小姑帶日本考察，卻閉口不談也帶著先生、小孩及其女朋友一起到日本考察，這樣貪汙違法的具體事證檢調應該調查。

康晉瑜表示，陳素芬雖然從海科館13職等主管，降為12職等非主管職，年薪依然破百萬，教育部對陳素芬的處分無法與勞動部謝宜容相比，二人都有職場霸凌的事實，陳素芬還違法晉用三等親到海科館任職，謝宜容的懲處卻僅記一大過、調降職等並送監察院調查。

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國民黨新北市議員陳偉杰（左起）、桃園市議員凌濤、副發言人康晉瑜今天舉行記者會，指控教育部對海科館館長陳素芬霸凌案掩蓋真相，調查過程充滿謊言。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市議員陳偉杰（左起）、桃園市議員凌濤、副發言人康晉瑜今天舉行記者會，指控教育部對海科館館長陳素芬霸凌案掩蓋真相，調查過程充滿謊言。記者潘俊宏／攝影

海科館 職場霸凌 陳素芬

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