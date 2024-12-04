防職場霸凌！勞長：在勞資共識下 研議提升職場霸凌防治之法令制度

勞動部爆發職場霸凌風暴，勞動部長的洪申翰4日首度在立院進行專題報告。他表示，勞動部正在研議提升職場霸凌防治之法令制度，包括：強化現行職安法增修規定，或研訂職場霸凌防治專法等方案，勞部將持開放性態度廣納各界意見，並且在勞資雙方共識基礎下，審慎衡酌勞工勞動權益與雇主公司治理權限之衡平性，研議出務實可行之方案。

他並表示，為進一步提供勞工專線申訴與諮詢服務，正評估建置受理職場霸凌申訴及諮詢專線之可行性。職安署長鄒子廉解釋，現行1955勞工申訴專線有各式各樣申訴進來，現在將挹注新的資源，針對職場霸凌在北中南東設專線，包括救濟與諮商，就近處理。

立院衛環委員會今進行「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署事件及如何完善申訴管道之具體策進作為及期程」專題報告。

勞動部公務員之死爭議未歇，朝野立委關切一般事業單位職場霸凌防制之作法。洪申翰今日在口頭報告表示，現行職場霸凌預防與處理規定職安法及職業安全衛生設施規則已明定，雇主對於執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害，應採取危害辨識、評估、工作場所配置與工作適性安排、危害預防與溝通技巧訓練、建構行為規範及申訴、通報、調查處理程序等措施。

他表示，勞工人數達100人以上之事業單位，並應參照勞動部公告之「執行職務遭受不法侵害預防指引」，訂定職場不法侵害預防計畫並據以執行，雇主若未落實設施規則所定之 相關措施，經通知限期改善屆期未改善，處3萬至15萬元罰鍰。

他提到，為強化職場霸凌防治，各界除建議將現行「執行職務遭受不法侵害預防指引」提升至法律位階外，亦包括制定職場霸凌防治專法、明確職場霸凌認定、強化申訴管道、調查認定機制、行為人若為雇主之處理及救濟程序等等。

不過，他表示，經勞動部蒐集各國對職場霸凌預防及處理之相關作法，初步瞭解，目前國際尚無就職場霸凌制訂專法，且無明確定義，亦無第三方之調查機制。日本及韓國係分別於勞動基準法及勞動施策綜合推進法，明定雇主應防止因職務或關係優勢，造成勞工身心痛苦或惡化工作環境之規定（防止職權騷擾）。