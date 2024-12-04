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4成5民眾不滿執政黨處理勞動部霸凌案 年輕族群最關注

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
勞動部公務員之死案延燒，行政院今天證實勞動部長何佩珊請辭獲准。圖為昨天時代力量與抗議民眾到勞動部舉黑布。記者曾原信／攝影
勞動部公務員之死案延燒，行政院今天證實勞動部長何佩珊請辭獲准。圖為昨天時代力量與抗議民眾到勞動部舉黑布。記者曾原信／攝影

勞動部公務員之死震驚社會，外界將矛頭指向勞發署北分署前分署長謝宜容職場霸凌，勞動部前部長何佩珊也因督導不周請辭。針對執政黨作法，45.6%民眾不滿意，高於滿意的40％，不滿意度最高的為25至29歲，顯見年輕族群、職場新鮮人對職場霸凌高度關注。

當民眾被問到有沒有遭遇過職場霸凌？78.1%民眾表示沒有，19.1%民眾表示有；同時，61.3%受訪者表示身邊沒有人遭遇過職場霸凌，但有31.6%民眾表示身邊有人遭遇過職場霸凌。然而台灣職場霸凌狀況嚴不嚴重？有57.5%過半數民眾認為嚴重，28%民眾認為不嚴重。

此次調查由「鏡新聞」規劃，委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自11月30日至12月2日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本為市話551人、手機549人，共1100份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.95。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源為鏡電視。

勞動部 數位發展部 職場霸凌

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