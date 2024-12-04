挨批違法挪用就安基金 洪申翰：一個月內提出強化監督機制

有勞動部「小金庫」之稱的就安基金再爆濫用。立委王育敏今在立法院質詢指出，前勞動部長許銘春任期內舉辦的性工法20周年音樂會，是運用文宣媒體通路採購案辦理，並由就安基金支應，但支出細項根本沒有演唱會項目，她高度懷疑媒體採購預算浮編、灌水，任意挪用就安基金，違法使用。勞動部長洪申翰說，將於一個月內提出強化就安基金的監督管理機制。

立院衛環委員會今進行「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署事件及如何完善申訴管道之具體策進作為及期程」專題報告。

王育敏指出，「性工法20周年紀念音樂會暨音樂影片案」經費總共368萬餘元，原未專編預算，而是運用111年度文宣媒體通路採購案辦理，由就安基金支應。支出細項包括7支影帶製作、影像拍攝、平面設計及文宣品製作，裡面都沒有演唱會的項目，演唱會的錢到底從哪裡來？是不是把文宣媒體通路採購案的錢挪來辦演唱會？

勞動部政風室人員回答，這整個是媒體通路的開口合約，事後再根據實際需要執行宣導項目。

王育敏進一步質疑，7支影帶製作就高達204萬，等於1支影帶要價29萬，讓人高度懷疑媒體採購預算浮編、灌水，再免費送一個演唱會。王育敏說，她從未看到這樣的開口合約，也沒看過哪個媒體這麼大方，她要求7支影帶提供給委員會，讓大家看看花29萬拍攝出的一支影帶拍成怎樣。她批評，勞動部違法挪用預算，浮濫到如此程度可以嗎？就安基金是這樣用的嗎？

洪申翰說，目前檢調已介入偵辦調查，他不會說就安基金的使用完全沒問題，勞動部會全力配合檢調調查，也會盡快找外部專業者討論如何強化就安基金的把關機制，會在一個月內提出監督管理機制。