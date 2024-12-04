勞動部公務員之死 洪申翰：重啟調查報告下周公布

勞動部公務員之死爭議未歇，救援接任勞動部長的洪申翰救今首度在立院進行專題報告。洪申翰受訪時說，北分署霸凌案已重啟調查，這次除調查小組成員不同，也增加對不同階層的北分署員工訪談，提高調查完整性，重啟調查報告預計下周公布。

立院衛環委員會今進行「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署事件及如何完善申訴管道之具體策進作為及期程」專題報告。

洪申翰受訪時說，北分署霸凌案目前已經重啟調查，調查小組成員與上次不同，這次由他擔任調查小組召集人，「我會對這份報告負責」，除此，這次重啟調查也陸續增加不同階層的北分署員工訪談，也歡迎自願表達給資訊的同仁，希望能夠讓調查完整性更高，甚至比對出勤等相關文件，審制更多資訊，也因為涉及的調查層面更大，會多花一點時間，預計下周公布調查結果，向社會報告。

上周到北分署關懷同仁時，洪申翰曾公布私人申訴管道，他說已陸續收到蠻多部內基層同仁的訊息、電子郵件，大家都給很多提醒，若與北分署案相關都會轉至調查小組參考，也有一些同仁給予範圍更大的建議跟提醒，也都會轉到相關機制參考，他強調，這些同仁的提醒，他每個都看得到，也不會有所謂吃案問題，內容也只有他跟辦公室機要能看。

至於勞動部兩位政次人選，洪申翰說，正在跟行政院討論人選，做出決定就會盡快跟大家說明，勞動部業務壓力大，他自己也希望盡快找到次長們來協助處理。