防範職場霸凌 勞動部擬建置申訴專線

勞動部北分署公務員霸凌案延燒，勞動部應各方要求正重啟調查，勞動部今天說，將完善內部申訴制度並研議事業單位職場霸凌防治的法制化及研議建置職場霸凌專線，避免事件重演。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部長洪申翰針對「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署事件及如何完善申訴管道之具體策進作為及期程」進行專題報告，並備質詢。

根據勞動部送至立法院的報告顯示，考量北分署事件時第一次公布的調查報告未盡完善，引發高度爭議，因此勞動部已重組調查委員會重啟調查並進入實質調查程序，待調查報告完成後，儘速向各界說明調查結果。

勞動部也說，目前內部已經啟動「職場重建及員工支持方案」並提供專屬申訴管道，未來將持續完善內部申訴制度，包含修正勞動部職場霸凌防治、申訴及處理規定，另獨立組成職場霸凌申評會專責處理以及強化職場霸凌防治教育訓練及保護扶助措施、建立後續追蹤監督機制。

針對一般民間事業單位部分，勞動部職業安全衛生署2日已經邀集學者專家、地方政府召開研商會議，從定義、預防、申訴受理等面向進行審慎研議。

勞動部今天透過報告指出，各界建議將現行「執行職務遭受不法侵害預防指引」提升至法律位階、制定職場霸凌防治專法、明確職場霸凌認定、強化申訴管道、調查認定機制、行為人若為雇主處理及救濟程序等。

勞動部表示，目前國際尚無就職場霸凌制訂專法，且無明確定義，也無第三方調查機制，但如何提升職場霸凌防治法令制度刻正研議中，無論是採取強化現行職安法增修規定，或研訂職場霸凌防治專法等方案，都持開放性態度廣納各界意見，研議務實可行方案。

勞動部也說，為進一步提供勞工專線申訴與諮詢服務，目前正評估建置受理職場霸凌申訴專線可行性。

勞動部最後表示，北分署發生職場霸凌一案，勞動部已深切檢討並虛心接受各界指正，未來除加速完備勞動部及所屬單位申訴、調查與處理機制外，將持續透過社會多方對話，完善職場霸凌防治法制，健全申訴、調查及處理機制，維護勞動權益。