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移民署傳霸凌 專委調職
移民署南區事務大隊謝姓專門委員，今年十月間被控在餐會霸凌女職員，並伸出「鹹豬手」，移民署昨表示全案內部調查中，已報請內政部調整謝男職務，連帶處分直屬的南區事務大隊大隊長一併調職。
據了解，南區事務大隊十月廿二日至廿四日舉辦非法外國人工作講習會報，廿三日講習後餐敘，謝姓專委先責備隊上一名女職員未準備自己喜歡的啤酒，接著辱罵「妳工作態度很差」，該女職員落淚，謝還要求女職員陪酒賠罪。
餐敘後，謝姓專委跟郭姓大隊長等人續攤，不僅要求女職員坐旁邊倒酒，趁酒酣耳熱之際摟肩、上下其手，女職員事發後一周左右，透過內部管道對謝申訴職場霸凌，並在申訴信中提及性騷擾情事。
移民署說，郭姓大隊長得知後立即調查，政風、人事單位均介入，上月已召開移民署職場霸凌申訴調查小組，由兩位外部專家及政風人員組成，正等調查報告出爐。
因全案還涉及性騷擾，移民署說，已依性別平等工作法等規定報請內政部調整謝姓專門委員職務，依調查結果續處，並追究郭姓大隊長連帶責任，職務一併調整。
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