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職場霸凌調查屬實 海科館長陳素芬大過

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
教育部昨天公布海科館長陳素芬職場霸凌事件成立，陳已被調任非主管職務，教育部召開考績委員會審議，確認再記一大過行政懲處。記者董俞佳／攝影
教育部昨天公布海科館長陳素芬職場霸凌事件成立，陳已被調任非主管職務，教育部召開考績委員會審議，確認再記一大過行政懲處。記者董俞佳／攝影

教育部公布海科館陳素芬職場霸凌事件成立，陳除已被調非主管職務，教育部昨召開考績委員會確認再記陳一大過。陳素芬任館長期間進用三親等內人員，經查屬實，已違反公務人員利益衝突迴避法，昨已終止該人員的勞動契約，相關事證函請監察院調查審議。

教育部人事處長王崇斌表示，近期所屬機關、社教機構掌握職場霸凌案件共十三案，經組成專案小組進行調查，包含海科館在內，還有國教署、自然科學博物館等四案已完成調查，另三案未成立職場霸凌。還有九案正積極調查中。

根據調查結果，陳素芬權威性、貶抑性的管理風格，以及情緒控管能力不足，造成館內員工身心長期承受高度壓力且士氣低落，並呈現敵意且不友善的工作環境，已符合職場霸凌要件。陳也已於上月底從十三職等降為十二職等、非主管職務。

另專案小組委員審酌陳素芬職場霸凌行為確屬行為不檢並損害公務人員聲譽，且其擔任機關首長本應負維護同仁身心健康之責，卻因不當管理影響同仁身心及機關運作，該小組建議核予記一大過之懲處；教育部昨召開考績委員會，審議核予記一大過。

至於陳遭指控違反公務人員利益衝突迴避法及行政管理等事件調查部分，調查小組確認陳素芬違法進用三親等內人員成立。除解除該人員勞動契約，事證依法函請監察院調查審議。

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