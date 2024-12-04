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濫用勞工救命錢 在野批上梁不正下梁歪

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰林縉明／台北報導
國民黨立委李彥秀批，就業安定基金是台灣廣大勞工的「救命錢」，現在傳出濫用情況，是上梁不正下梁歪。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀批，就業安定基金是台灣廣大勞工的「救命錢」，現在傳出濫用情況，是上梁不正下梁歪。圖／聯合報系資料照片

勞動部就業安定基金辦音樂會引起非議，現在還爆發疑被挪用在勞動部粉絲團經營案、辦公室裝潢、買咖啡豆等。國民黨立委李彥秀痛批，就業安定基金是台灣廣大勞工的「救命錢」，但勞動部上上下下，不僅將就安基金視為私人小金庫、拍馬屁伴手禮，現在還傳出濫用情況，簡直是上梁不正下梁歪。

李彥秀表示，勞動部長期濫用就安基金，如果勞動部還有一絲羞恥心，還有一絲悔意，就應該立刻撤回就安基金預算、徹底檢討修正，給勞工一個交代、給社會一個交代。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，就業安定基金使用上問題叢生，勞動部好像「裝到現在才知道」，實在非常可恥；就業安定基金補助高雄市政府舉辦活動，民進黨立委曾經因此槓上勞動部，前部長許銘春還揚言不幹了，勞動部是忘記、還是害怕想起來？

黃國昌說，民進黨政府濫用就業安定基金、淪為小金庫，民眾黨團將追究到底，絕不會讓勞動部的「絕不護短」最後成為「一切合法，謝謝指教」。

民進黨立委鍾佳濱表示，任何機關經費支用有違反規定，都可以請監察院調查；此外，針對政府預算執行績效是否有違失，審計部應該也會在調查後說明。

伴手禮 勞動部 李彥秀 民進黨 許銘春 鍾佳濱 黃國昌

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