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就安基金成提款機 民團要求公開支出明細

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
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就安基金遭控浮濫亂花，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕痛斥，有照顧需求的家庭類雇主辛辛苦苦每月繳交的血汗錢，卻被勞動部拿去買咖啡豆、信封、影印紙，與就安基金設立用途完全不符合，勞動部欠雇主一個道歉，往後必須公開就安基金支出的明細表。

ＴＩＷＡ台灣國際勞工協會研究員吳靜如也認為，應建立完善的監督機制，讓大眾都能檢視。

勞動部就業安定基金設立目的，是為促進國民就業，提升勞工福祉，然而近年來卻成為政府各單位的「提款機」，其中像是經濟部推「機車行升級轉型」，就安基金支應了四千萬作為機車行技師技能訓練費；新冠疫情期間，交通部紓困觀光業，也花了十億元的就安基金，經濟部發給雇主的基本工資薪資補貼，也是由就安基金支出。

勞動部統計，就安基金近五年平均每年收入約兩百多億元，疫情期間，因勞動部動用就安基金推出紓困措施，導致就安基金從二○二一年至去年，連續三年短絀。今年截至十月底，就安基金收入約一七三點一九億，支出約一二九點四四億，整體規模約四二九億元。

張姮燕批評，就安基金用途項目定義模糊，幾乎每一項支出項目都能硬說是為了促進國民就業、提升勞工福祉，但買咖啡豆、信封、影印紙，清運垃圾、找臉書小編，這些用途項目，和促進就業、提升勞工福祉有何關係？

張姮燕表示，不少家庭類雇主面對家中重症、失能的被照顧者已經很弱勢，勞動部還拿家庭類雇主的血汗錢去買咖啡豆，喝得下去嗎？拿這筆錢提供勞工或雇主法律扶助、給看護加薪還比較適當。

雇主協會主張，就安基金不該只是就安基金委員會審核，未來應公開使用明細供全民審視，同時也呼籲勞動部停徵家庭類雇主的就業安定費。

吳靜如則說，就安基金之所以能亂搞濫用，就是因為基金編列預算複雜，且支出不夠公開透明，一般民眾很難看懂，進而消解了人民監督的權力，呼籲勞動部應建立更健全、親民的就安基金監督機制，讓大眾都能檢視。至於免徵就安費，吳靜如強調，政府長期低估照顧成本，ＴＩＷＡ不反對家庭類雇主免徵，但產業類雇主不該免除。

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