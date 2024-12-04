裝潢、買咖啡豆、找網軍…勞部小金庫1年濫花8千萬

就業安定基金遭外界質疑變成勞動部的小金庫，除勞動部前部長許銘春日前遭指控以三六五餘萬元舉辦音樂會，昨再傳出基金用來裝潢勞動力發展署會議室與買咖啡豆，甚至包括勞動部經營臉書粉絲團費用，一年內逾八千萬元的基金費用涉及不當使用。

勞動部長洪申翰昨天表示，就業安定基金部分動支項目的確有不合宜或是會讓社會大眾觀感不佳的狀況，將盡速提出基金管理機制強化方案。

就業安定基金是為解決聘雇移工對本國勞工的就業衝擊，其用途僅限用於促進國民就業、外國人聘僱管理及許可、提升勞工福祉與勞工權益扶助。

就安基金過去就曾被質疑濫用，除用於勞動部業務，也曾支應如經濟部和交通部政策。許銘春在任時期，更曾爆出動用三千萬元就安基金補助高雄市政府舉辦廿五淑女紀念活動。北分署霸凌案，讓就安基金用途再被檢視。

據政府機關採購網資料，除北分署員工休憩空間標案，也有多筆標案以就安基金支應，加起來高達八千餘萬元，包括勞動部臉書粉絲團經營管理及網路行銷案、北分署咖啡豆開口契約採購案、雲嘉南分署警衛室新建工程、雲嘉南分署一般垃圾及廢棄物清運處理開口契約等。發展署動用二二五○萬元裝潢會議室設備及空間優化，雲嘉南分署餐廳外牆整修工程也高達二六九九萬元。

勞動部使用就安基金的標案 製表／葉冠妤

勞動部說明，洪申翰接任部長後，立即要求召開就安基金檢討會議。除北分署長辦公室裝修工程外，也在檢視過程中再發現今年十月決標的「八○一會議室行政作業系統設備採購及空間優化」採購案，一間會議室的設備採購超過兩千萬，在採購需求規畫及經費規模確有不合宜處。已請勞發署代理署長陳世昌檢視是否有合法終止或變更契約的可能。

陳世昌解釋，垃圾清運是清理石膏、混凝土那些清潔隊無法收取的職訓用廢棄物；南分署警衛室新建工程是因為區域內有學員跟老師開車出入、車道較小，所以另外新建了警衛室來方便管理。至於清潔用品、影印紙及咖啡豆，是預算不夠才會使用就安基金。