公務員之死 勞動部認了霸凌報告「未盡完善」已重啟調查

勞動部公務員之死事件延燒，立法院明天排定專題報告，勞動部書面報告表示，由於先前公布的調查報告未盡完善，因此勞動部重組調查委員會，目前已經進入實質調查程序，同時啟動職場重建及員工支持方案、提供專屬申訴管道，未來也將完善申訴制度，並且另訂專責調查機制。

勞動部也研議事業單位職場霸凌防制法制化，建議把現行「執行職務遭受不法侵害預防指引」提升至法律位階，包括制定職場霸凌防治專法、明確職場霸凌認定、強化申訴管道、調查認定機制、行為人若為雇主之處理及救濟程序等內容。

立法院社會福利及衛生環境委員會明天邀請勞動部長洪申翰，針對「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署事件及如何完善申訴管道之具體策進作為及期程」專題報告，書面報告今天傍晚送抵立委辦公室。

書面報告指出，勞動部先前就調查報告作出相關處置，然而該份報告未盡完善、引發高度爭議，因此重組委員會重啟調查，目前已經進入實質調查程序，未來待調查報告完成後，就會盡速向各界說明調查結果。

書面報告說明，勞動部啟動「職場重建及員工支持方案」，提供專屬申述管道，採取法律諮詢與心理諮商並進，個別與團體諮商皆在規畫之內，其中在心理諮商方面，擴大連結北北基宜區域資源網絡，同仁可以依近便性與信任性等需要，自選諮商支持資源，費用由勞動部支應。

有關現行員工職場霸凌申訴處理，書面報告表示，勞動部在2015年訂定員工安全及衛生防護要點，並且在今年3月增列機關首長涉及職場霸凌事件，應由上級機關受理申訴規定，在知悉北分署分署長涉有職場霸凌後，隨即在11月8日成立事件專案調查小組，由於前次調查報告爭議仍多，目前已經重組委員會重啟調查。

至於職場霸凌防治、申訴及處理規定未來修正重點，勞動部提出完善申訴制度、另訂專責調查機制、強化職場霸凌防治教育訓練及保護扶助措施，還有建立後續追蹤監督機制等4大面向，包括獨立組成職場霸凌申評會、擴大外部專業人士參與，使調查決定更可為各界信賴。

書面報告指出，勞動部已蒐集歐盟、美國、日本及韓國等國家，針對職場霸凌預防及處理的相關作法；目前國際尚無就職場霸凌制訂專法，而且沒有明確定義，也沒有第三方調查機制，就如何提升職場霸凌防治法令制度，目前還在研議當中，秉持開放性態度廣納各界意見。

勞動部表示，為了確保所有工作者的安全與健康，目前正在檢討強化機關內部員工申訴、調查及處理機制，並且精進相關預防措施；針對強化企業職場霸凌預防，持續透過宣導、輔導及檢查等手段，強化雇主落實法遵，藉由多元策略營造友善、健康與安全的企業文化，預防職場不法侵害。