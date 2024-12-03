傳軍事訓練役男遭霸凌 教準部：檢方偵結不起訴

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部今天表示，已退役的黃姓軍事訓練役男家屬4月反映遭到霸凌，5月主動移送法辦後，檢方10月偵結不起訴，教準部尊重司法偵結結果，但會落實官兵照顧與嚴格內部管理。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部晚間發布新聞稿表示，針對媒體報導「役男家屬網路披露服役時疑遭霸凌」，教準部指出，已於今年5月經單位主動移法送辦，於10月5日由台中地檢署偵結不起訴處分。

教準部說明，前軍事訓練役黃姓役男去年退伍，家屬於今年4月反映，該員服役期間，疑遭單位某士官不當對待而造成身體損傷；單位獲報後即秉「毋枉毋縱」原則，主動函送司法偵辦釐清。

教準部強調，尊重司法偵結結果，將落實官兵照顧與嚴格內部管理，提升部隊整體戰力。