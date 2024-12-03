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凌濤批海科館霸凌案報告「官官相護」 明揭更大黑幕

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤批海科館霸凌案調查報告「官官相護」，明天將在黨中央揭更大黑幕。圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤批海科館霸凌案調查報告「官官相護」，明天將在黨中央揭更大黑幕。圖／聯合報系資料照片

教育部今公布海科館前館長陳素芬職場霸凌案成立，除將陳調非主管職務，考績會也決議記1大過懲處，進用三等親涉違公務員利益衝突迴避則送監察院；揭露此事的國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤對教育部調查報告不滿，預告揭更大黑幕。

教育部次長林騰蛟表示，陳前館長權威性的管理風格，情緒控管能力不足，造成館內員工身心長期承受高壓，士氣低落，已符合職場霸凌要件，因此調職記過，記過將影響考績、年終等獎金，也會影響到未來晉級敘薪。至於任內進用三等親廖女未自行迴避，已解除廖女勞動契約，事證函請監察院調查。

至於招標案件是否違反公職人員利益衝突迴避法，結果顯示陳的次子雖在海科館相關企畫得標廠商任職，但未擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或其他類似職務，不構成「公職人員利益衝突迴避法」所指的關係人，未違反規定，其餘標案也未發現異常。

林騰蛟表示，教育部對陳素芬職場霸凌行為深表遺憾與歉意，已要求代理館長關懷員工身心狀態，提供心理諮詢服務等等的員工協助方案資源給予支持。

凌濤對於教育部調查報告不滿，直批「官官相護，官僚殺人」。他表示，差點出一條人命，菊系鄭英耀部長竟派次長出來洗地，海科館長僅一支大過，爽做參事，該保護的受害者，通通沒具體保護。

凌濤指出，教育部嚴重涉嫌說謊，明天上午10時許將在國民黨中央揭露更大的黑幕、調查事實及關鍵照片，證明今天記者會內容都是官官相護，避重就輕。

教育部 職場霸凌 館長

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