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陳素芬霸凌案外案 招標案件爭議教部認未違法

中央社／ 台北3日電
教育部今天公布海科館長陳素芬職場霸凌事件成立，確認再記一大過行政懲處。記者董俞佳／攝影
教育部今天公布海科館長陳素芬職場霸凌事件成立，確認再記一大過行政懲處。記者董俞佳／攝影

教育部今天公布調查結果，確認國立海洋科技博物館前館長陳素芬職場霸凌、違法進用三親等內人員成立。但先前爆出的招標案件爭議，調查結果為沒有違法。

陳素芬被爆料經常高分貝飆罵部屬，教育部召集職場霸凌防治及申訴處理小組外部委員（含法律學者、社會心理學者及律師）組成專案小組進行調查，今天由次長林騰蛟公布調查結果，確認職場霸凌、違法進用三親等內人員成立，將陳素芬記一大過並調任非主管職務。

除了霸凌案，針對外界披露的海科館招標爭議，教育部也一一調查。其中陳素芬次子任職的智崴公司，是民國110年「潮境智能海洋館沉浸式體驗環境展示系統設計競賽及製作」的得標廠商，被指有利益衝突。

林騰蛟說，經向勞保局等相關單位查證，確認陳素芬次子在智崴公司任職期間，並未擔任負責人、董事、獨立董事、監察人、經理人或其他類似職務，不構成「公職人員利益衝突迴避法」所指的關係人，因而沒有違反相關規定。

「潮境智能海洋館沉浸式體驗環境展統設計競賽及製作」是以限制性招標、公開評選辦理的標案，採購公告載明本案固定金額為新台幣6500萬元，智崴公司及其餘兩家廠商報價都未超過上述金額。

第一次招標時，智崴公司因未檢附實績、經歷證明文件，經判定為資格不合格，其餘兩家廠商因服務建議書未達及格分數，因此廢標。

第2次招標時，3家廠商資格都合格，評選結果智崴公司為優勝廠商。林騰蛟表示，相關開標審標及評選過程，都有資格審查表及評分結果可供佐證，「尚未發現異常情事。」

另外，陳素芬也被爆料，安排長子到海科館簽訂MOU（備忘錄）的學術機構New School任教。經教育部調查，陳素芬長子與New School間並無任教或雇傭關係，「依現有事證尚查無違反利益衝突法情事。」

教育部 職場霸凌 陳素芬

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