快訊

劉家昌傳死訊？前妻甄珍友人指「在台北逝世」 哀悼：一路走好

晚間6點04分嘉義又傳地震！地鳴晃動民眾紛紛驚呼：好大

霸凌列考績法記2大過樣態 試委被提名人呂秋慧喊贊成

中央社／ 台北3日電
考試委員被提名人呂秋慧。記者潘俊宏／攝影
考試委員被提名人呂秋慧。記者潘俊宏／攝影

勞動部霸凌案引發外界關注公務員考績制度改革，考試委員被提名人呂秋慧今天表示，她贊成將霸凌、性騷、酒駕、毒駕列入考績法記2大過的樣態，而公部門霸凌申訴小組應增加外部委員，避免官官相護。

立法院全院委員會今天審查試委被提名人呂秋慧。呂秋慧在口頭報告表示，她大學畢業後即分發到銓敘部服務，是典型的常任文官，與銓敘部有42年緣分，如承蒙立法院通過人事同意權，她將會貢獻畢生累積的人事行政專業，致力於考銓制度、官制官規的健全發展。

談及公部門的霸凌現象，國民黨立委徐巧芯指出，公務員不像私部門職員，遇到不合理現象能馬上辭職，被霸凌時往往敢怒不敢言，站在試委觀點，要修正哪些法規才能遏止霸凌行為。

呂秋慧表示，這次事件公部門應加強法制及各方宣導，考試院長被提名人周弘憲曾承諾會盡快修正公務人員保障法，並在下會期送往立法院審查。

呂秋慧表示，銓敘部2、3年前曾研擬考績法修正草案，將霸凌行為列入打考績丙等、丁等以及記2大過，但因當時整部草案修正範圍太大，部分爭議沒能達成共識，因此尚未送到立院，不過銓敘部長施能傑日前在立法院審查預算時表示，將盡速提出修法版本。

呂秋慧表示，由於申訴管道可能官官相護，她認為各機關的申訴小組應加入外部委員，比如法律和心理學專家，這樣比較能公平看待。

國民黨立委林思銘詢問，未來若成為試委，是否會建議將霸凌、性騷、酒駕、毒駕都列入考績法未來修法記2大過的樣態。呂秋慧表示，贊成。

此外，民眾黨立委林憶君詢問，呂秋慧在資料中註明黨籍是國民黨，但媒體報導這次提名未獲國民黨認同，究竟有無獲得推薦。

呂秋慧表示，她長年擔任常任文官，雖具有國民黨籍，但一直沒參與黨務，這次被提名主因是她在銓敘部服務時間非常長，考試院、銓敘部等同是她第2個家，她認為試委超出黨派且獨立行使職權，因此接受總統賴清德提名，希望把多年專業貢獻給國家。

呂秋慧表示，她之前確實沒有跟國民黨部報備，但在提名出爐後的6月3日下午，就前往國民黨中央黨部面見秘書長黃健庭說明過程；國民黨中央黨部考紀會希望她能書面答覆為何接受賴總統提名，而她也已經答覆。

公務員 考績 考試院 霸凌

延伸閱讀

「我不跟你交朋友」霸凌疑案 學校延誤通報基市府檢討

號召7日遊行反霸凌 民眾黨要賴清德表態

司長辱駡咆哮下屬有如「小南門之吼」？數發部：已啟動調查

藍揭數位部司長霸凌 咆哮如「小南門之吼」還拗埋單點心

相關新聞

凌濤批海科館霸凌案報告「官官相護」 明揭更大黑幕

教育部今公布海科館前館長陳素芬職場霸凌案成立，除將陳調非主管職務，考績會也決議記1大過懲處，進用三等親涉違公務員利益衝突...

陳素芬霸凌案外案 招標案件爭議教部認未違法

教育部今天公布調查結果，確認國立海洋科技博物館前館長陳素芬職場霸凌、違法進用三親等內人員成立。但先前爆出的招標案件爭議，...

霸凌列考績法記2大過樣態 試委被提名人呂秋慧喊贊成

勞動部霸凌案引發外界關注公務員考績制度改革，考試委員被提名人呂秋慧今天表示，她贊成將霸凌、性騷、酒駕、毒駕列入考績法記2...

教育部公布海科館霸凌案結果 還有9案調查中

教育部今天公布調查結果，確認國立海洋科技博物前館長陳素芬職場霸凌、違法進用三親等內人員成立，記一大過並調任非主管職務。教...

海科館長陳素芬職場霸凌成立 遭記一大過行政懲處

教育部今天公布海科館長陳素芬職場霸凌事件成立，陳已被調任非主管職務，教育部今天召開考績委員會審議，確認再記一大過行政懲處。陳素芬擔任館長期間進用二親等內人員廖女士為館內人員，經查屬實，已違反公務人員利益衝突迴避法，昨已終止廖女勞動契約，相關事證函請監察院調查審議。

疑陳素芬非法進用親屬被輕放 藍委轟教育部躺平

海科館長陳素芬職場霸凌事件成立，被調任非主管職務，教育部今召開考績委員會審議，確認再記一大過行政懲處。國民黨立委陳菁徽日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。