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教育部公布海科館霸凌案結果 還有9案調查中

中央社／ 台北3日電
教育部今天公布海科館長陳素芬職場霸凌事件成立。記者董俞佳／攝影
教育部今天公布海科館長陳素芬職場霸凌事件成立。記者董俞佳／攝影

教育部今天公布調查結果，確認國立海洋科技博物前館長陳素芬職場霸凌、違法進用三親等內人員成立，記一大過並調任非主管職務。教育部轄管13個職場霸凌案，仍有9案在調查中。

海科館前館長陳素芬日前遭爆，經常用高分貝音量飆罵部屬，教育部召集職場霸凌防治及申訴處理小組外部委員（含法律學者、社會心理學者及律師）組成專案小組進行調查，今天由次長林騰蛟公布調查結果，確認陳素芬職場霸凌成立。

林騰蛟表示，陳素芬權威性、貶抑性的管理風格，以及情緒控管能力不足，造成館內員工身心長期承受高度壓力且士氣低落，並呈現敵意且不友善的工作環境，符合職場霸凌的要件。

陳素芬由十三職等的館長職務，降調為十二職等的非主管職。至於記一大過的處分，將連同年度整體表現，影響年終考績、升等等考評。

另外，陳素芬被檢舉進用二親等姻親廖女士，調查認定違反公務人員利益衝突迴避法（進用過程中未自行迴避），相關事證將函送監察院審議。而廖女士則依法於今年12月2日起終止勞動契約。

至於陳素芬被指招標案件涉違反利益衝突，教育部調查後認為沒有違法。

近來公務機關接連遭爆職場霸凌案，目前教育部掌握轄下機關主管共有13案，已有4案完成調查，其中陳素芬案霸凌成立，另外3案不成立。一案為國立自然科學博物館長焦傳金，以及國民及學前教育署2名主管，經外部專家調查後，都認定霸凌不成立。

教育部人事處長王崇斌表示，焦傳金涉及的案件為職務調動、業務分配等，教育部接獲陳情後依規定調查，確認不涉及職場霸凌。

剩下仍在調查中的9案（教育部未透露，但應包含國民黨本月2日爆出的國教署某副署長），王崇斌指出，有些是接獲正式申訴，有些是新聞媒體關注案件，都一一立案，因還在調查且涉及個資，暫不方便透露細節。

王崇斌表示，立案後都會在最短時間內組成專案小組，原則上希望在一周內有初步結果，但還是要看個案有多少事實需要釐清。

教育部 海科館 職場霸凌 陳素芬

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