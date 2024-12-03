疑陳素芬非法進用親屬被輕放 藍委轟教育部躺平

海科館長陳素芬職場霸凌事件成立，被調任非主管職務，教育部今召開考績委員會審議，確認再記一大過行政懲處。國民黨立委陳菁徽日前披露陳素芬非法進用親屬並帶出國爽玩，她認為教育部輕輕放下，根本是躺平，教育部變相圖利跟瀆職，只會讓公眾失去認同。

陳菁徽日前表示，她接獲具名來電，來電者是教育部海科館同仁的配偶，爆料陳素芬已調離現職，仍在海科館內藏了暗樁，對象也就是自己的小姑（丈夫的妹妹）。爆料者稱，該暗樁除享受特權連年公務出國遊玩之外，更違反了人事法令，主管配偶及三親等以內血親應迴避僱用。

對於陳素芬案最新進展，陳菁徽說，教育部對前館長的霸凌成立，做出一大過處分，這是理所當然的。但是，在確定非法進用小姑的這件事，卻只是發個公文，函請監察院審議而已，這根本就是在躺平。

陳菁徽表示，教育部扮演了法律上跟監察院的分工，光把前館長的違法責任交給監察院接手執行，儼然自己雙手一攤，不顧內部未盡的行政督導、行政管理等責任。

陳菁徽質疑，難道違反公職人員利益衝突迴避法，進用了姻親二等親並任職多年，被爆出後，竟可在教育部內免受行政處分？

陳菁徽強調，「教育部，要確定耶！行政處分上的刻意怠惰，又是對特定對象，教育部等同變相的圖利跟瀆職，只會讓公眾失去對教育部的認同。」