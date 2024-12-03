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被問職場霸凌 試委被提名人呂秋慧：銓敘部是相對好的機關

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院全院委員會今審查第14屆考試院人事案，考試委員被提名人呂秋慧答詢時，談及如何防治公務部門霸凌，她說應加強教育訓練，很多主管不曉得怎麼當主管。記者黃義書／攝影
立法院全院委員會今審查第14屆考試院人事案，考試委員被提名人呂秋慧答詢時，談及如何防治公務部門霸凌，她說應加強教育訓練，很多主管不曉得怎麼當主管。記者黃義書／攝影

立法院全院委員會今審查第14屆考試院人事案，考試委員被提名人呂秋慧答詢時，談及如何防治公務部門霸凌，她說應加強教育訓練，很多主管不曉得怎麼當主管。

勞動部、衛福部、國立海科館等接連傳出霸凌，立法院全院委員會今日審查考試院人事案，如何防治霸凌成為關心重點。

國民黨立委張智倫問，呂秋慧本身有無被霸凌的情形或身邊有人被霸凌？呂回應，銓敘部是相對組織文化好的機關，這是為何她可待42年的原因，不管她是當承辦人或主管，在銓敘部較無這種事情。

呂秋慧談到未來防治霸凌，她說因防治比事後處理更重要，除了法制上從「公務人員保障法」、「公務人員考績法」、「公務人員安全及衛生防護辦法」等加強整建法制外，很多主管不曉得怎麼當主管，事前防治可在各機關加強教育訓練，尤其是出任主管的人。主管承擔責任較重，為了達到目標，有的工作取向加上個性急就會發生這種讓人覺得不舒服的霸凌。

呂秋慧也說，各機關成立霸凌調查小組，可能還要提升位階，變成調查委員會，納入多一點外部委員，讓專家參與調查，盡量維持調查公平合理。

張智倫關心公務人員過勞問題。呂秋慧表示，如果實施霸凌的是首長，可以跟上級機關提出。至於超時加班，在民國111年「公務人員服務法」修正後，為了保障公務人員健康權，規定公務員加班加上正常上班時間不得超過60小時，除非有特殊專案或緊急事故需要應變，各主管（機關）訂出來也大概是80小時，有超過時數是明顯違反服務法相關規定，各機關應該多建立，保訓會應該多宣導複審或申訴制度，管道要暢通，真的遭受不法對待，才有救濟管道傳遞委屈。

張智倫也關心數年前發生的網軍霸凌駐大阪我國外交官而致輕生案，大法官釋憲卻指羞辱公務員應屬於對公務員當場羞辱，但網友是請網軍間接汙辱公務員，最後大法官認定汙辱公務員職務罪是違憲一事。呂秋慧回應，尊重大法官釋憲，在公務員執行公務過程中，絕大多數都非常認真，在工作職場上，應獲得應有的尊敬與尊榮，對此不幸事件發生覺得遺憾，希望將來的工作職場越來越友善，不要再發生類似事情。

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主管 公務員 霸凌

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