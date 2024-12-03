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霸凌案效應...內政部啟動勤安會 將建第三方申訴管道

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
勞動部霸凌案引發社會關注，民眾在北分署外放置花束對死者致意。圖／聯合報系資料照片
勞動部霸凌案引發社會關注，民眾在北分署外放置花束對死者致意。圖／聯合報系資料照片

勞動部霸凌案後，許多部會也陸續傳出類似狀況。內政部日前開「警消勤務安全促進與事件調查會」臨時聯席會議，將研議雙向考評機制、推動定期去識別化調查。內政部表示，站在保護被霸凌者立場，將建立第三方申訴管道，同時加強吹哨者保護，透過外部資源協助申訴，避免權力不對等。

內政部政務次長馬士元11月29日開勤安會臨時聯席會議，邀集「權益及安全保障組」及「事件調查組」具專業背景的委員，就相關議題與警政署、消防署、移民署、空中勤務總隊研討。

內政部表示，有鑑於公務機關員工遭職場霸凌事件頻傳，如何落實健康友善職場環境，避免同仁於執行職務時遭受身體或精神不法侵害，是政府機關責無旁貸的責任與義務，勤安會多名委員提出研議雙向考評機制、推動定期去識別化的調查及避免主管過度濫權而模糊管理與霸凌界線等多項建議。

為站在保護被霸凌者立場，內政部認同委員提出建立第三方申訴管道，同時加強吹哨者保護，在不影響行政制度下，透過外部資源協助接受申訴，避免權力不對等；另申訴期間，應考量適時凍結申訴者勤務及人事異動，保障其權益，促使其他被霸凌者願意站出來申訴。

馬士元表示，希望藉大家的力量，形塑「願意說出來」的職場文化，提高同仁願意申訴的信任感，並透過推動合理管理的教育訓練，讓長官與部屬、同仁之間能以同理心相處，以杜絕霸凌事件的發生。針對近日媒體或者社群網站披露的疑似霸凌案件，勤安會也會儘速在12月第一周展開委員與投訴者的面對面訪談，了解累積多年的問題癥結。

內政部 職場霸凌

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