試委被提名人呂秋慧：謝宜容僅是免職 可再任公務人員

勞動部公務員之死事件延燒，勞發署北分署前署長謝宜容被記兩大過免職，考試委員被提名人呂秋慧今天說，公務人員若對行政處分不服，可以在30天內提起覆審，謝宜容僅是免職確定，未來仍然可以再任，不過任用的公務機關，必須要有很大的勇氣。

立法院全院委員會上午審查呂秋慧人事案，民眾黨立委林憶君詢問，謝怡蓉涉及勞動部霸凌案，直接被記兩大過免職，是否能夠提出救濟拚翻案，呂秋慧坦言，根據公務人員保障法規定，公務人員若對行政處分不符，可以在30天內向保訓會提起覆審，後續也能向台北高等地方法院提起行政訴訟，這是公務員保障救濟機制。

林憶君再問，公務人員被免職確定，能否擔任機要人員或政務官，呂秋慧說，根據現行法律規定，未來仍然可以再任，現在只是免掉現職，還具有公務員身分，不過銓敘部也有考慮到這點，「有些人馬上再任，社會觀感真的很不佳」，因此有提出考績法修正草案，比照懲戒撤職停止任用1至5年，除非是免除職務，免職仍然可以再任。

呂秋慧表示，謝宜容已經向保訓會提起救濟，因此她不適合就個案評論，不過這件事情轟動國內，大家都感到非常痛心，即使未來還要再任，也要有機關首長願意任用，「這樣的公務人員，自己要多加考量」，畢竟牽涉社會輿論觀瞻，也許時間久了會比較淡忘，不過仍然要有很大的勇氣，否則將來也會是全民矚目的事件。

此外，呂秋慧也在口頭報告時指出，保訓會負責全體公務人員權益保障及訓練相關事宜，為了提供公務人員更加安全與衛生的工作環境，保訓會應該加強「公務人員安全及衛生防護辦法」的規範密度與內涵，除了強化安全及衛生防護組織功能，也要增加外部監督機制及擴大基層人員之參與。

呂秋慧建議，保訓會應該增訂高風險職務人員特別防護專節，提升對於高風險職務公務人員的安全衛生防護，並且增訂監督、檢查、通報與課責機制，督促各機關確實落實執行，營造安心無虞的職場環境，配合考試院數位轉型政策，也要廣為宣傳公務人員保障事件線上申辦平台。