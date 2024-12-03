號召7日遊行反霸凌 民眾黨要賴清德表態

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「7日要從勞動部遊行走到總統府，讓總統賴清德聽到人民對霸凌的不滿！」民眾黨立委黃國昌與黨公職3日到勞動部門前抗議，手拿「官僚殺人，全民怒吼 」、「警消組工會」等白布條表達不滿。黃國昌表示，10日是國際人權日，盼賴清德對系統性霸凌表態，以改善人權。同黨立委張啓楷強調走儘速制定《吹哨者保護法》。

綠友友盤據導致霸凌

民眾黨包括秘書長周榆修、立委黃國昌、吳春城、麥玉珍、林國成、黃珊珊、張啓楷、陳昭姿，還有台北市議員張志豪、林珍羽、黃瀞瑩等人都聚集在勞動部前高喊「官僚殺人，全民怒吼」，表達對政府霸凌頻傳、官官相護問題難解決的不滿。

「民進黨不尊重文官體制，才會讓綠友友盤據官場、霸凌叢生！」林國成表示，民進黨的人事任命只有選舉與政治考量，缺乏對文官的尊重，才會導致受到長官喜歡的綠友友可以霸凌下屬，如今北分署的悲劇只是凸顯迎合長官、「有關係就沒關係」的陋習，盼民眾在7日的遊行大聲對賴總統說「我們很不爽！」

批綠背棄勞工

黃國昌強調，前總統蔡英文在2016年就任時，曾對勞工提出6大承諾，但如今看來都遭到背棄，民進黨執政8年多以來，反而讓保障勞動權益的勞動部變成職場霸凌的溫床，呼籲賴清德要對一系列霸凌事件親自回應，他們在7日遊行時會提出具體訴求，盼政府到時儘速採納、保障公務員與勞工的基本人權。

張啓楷表示，立委們近來紛紛接到大量霸凌陳情，老吳（勞發署遭霸凌致死者）曾說「我只想要好好活著」，勞動部一開始的調查報告說「立意良善」根本是狗屁，現有的申訴制度靜讓受害者向原單位申訴，怎麼可能解決問題？



他呼籲儘速制定《吹哨者保護法》、修改《公務人員保障法》，讓外部力量加入、才有望減緩霸凌問題。

職安署檢討修法

對於民眾黨的抗議，勞動部以新聞稿回應說，北分署案正在重啟調查階段，將以嚴謹態度，釐清疑義，會盡速公布調查結果；有鑒於霸凌案社會矚目，現有法制有強化必要，職安署已於2日邀集學者專家及地方政府代表開會，從定義、預防、申訴受理等面向進行審慎研議，希望能不漏接受害者，修復受創職場。

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