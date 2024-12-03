快訊

義大利番茄卻是中國原料？BBC調查的可疑「血番茄」產品

「電腦王阿達」涉教看盜版影視侵權遭送辦 本人吐心聲：太誇張

25歲月入50K公務員曝理財配置 網看完盛讚「很穩」可安心睡

裝潢採購、清垃圾挪用就安費 勞動部清查認不妥

中央社／ 台北3日電

勞動部公務員霸凌輕生案衍生案外案，前部長許銘春疑用就業安定基金辦音樂會引起非議，勞動部清查，包含勞動部粉絲團經營案、勞動力發展署多筆辦公室裝潢、垃圾清運皆為就業安定基金支出，如查明確實違反法規，絕不護短。

勞動力發展署北分署公務員遭霸凌輕生案，調查過程爆出就安基金遭挪用，前部長許銘春疑似任內使用就安基金在高雄舉行性別工作平等法20年紀念音樂會，花掉新台幣356萬元，引發勞工團體不滿，對就業安定基金的資金挪用情況表達嚴正質疑。

勞動部就業安定基金是雇主聘僱移工時每月需繳交的費用，根據就業安定基金收支保管及運用辦法，基金使用用途包含促進國民就業、提升勞工福祉及處理有關外國人聘僱管理事務等。

政府機關採購網資料顯示，除了北分署的員工休憩空間標案外，近2年也有多筆標案使用就安基金支出，包含113年度勞動部臉書粉絲團經營管理及網路行銷案、雲嘉南分署114年一般垃圾及廢棄物清運處理開口契約、北分署113年度咖啡豆開口契約採購案、雲嘉南分署警衛室新建工程等。

就安基金過去常被質疑挪用、爭議事件不斷，除了這次的性平音樂會外，還包含補助高雄市政府舉辦25淑女周年紀念活動、曾企圖支應與國道收費員訴訟律師費等。

也有不少部會希望使用就安基金來支應計畫，例如前交通部長林佳龍任內曾提出希望撥用就安基金3億元，來提升旅行業者的數位能力，遭到就安委員質疑分不清是紓困還訓練，計畫遭駁回。

對於勞動部粉絲團經營案、勞發署多筆辦公室裝潢、垃圾清運皆為就安基金支出，勞發署代理署長陳世昌解釋，垃圾清運是清理石膏、混凝土那些清潔隊無法收取的職訓用廢棄物；南分署警衛室新建工程是因為區域內有學員跟老師開車出入、車道較小，所以另外新建了警衛室來方便管理。

至於清潔用品、影印紙及咖啡豆部分，陳世昌說，是公務預算跟就安基金混合使用，預算不夠才會使用就安基金。

有關涉公務員霸凌輕生案的前勞發署北分署長謝宜容辦公室採購案，花費145萬是在2樓休息區、3樓交誼廳與討論室，謝宜容辦公室只有軌道燈安裝費2萬2000元、燈具1萬7000元是用就安基金，另外辦公室的椅子是用公務預算，都是小額採購。

勞動部表示，相關案件若有確實證據及違法疑慮，該送政風、送檢調，絕不護短。另針對公務預算不足的情況，勞動部長洪申翰未來會再向行政院積極爭取。

針對外界關切就安基金的用途，勞動部表示，將針對計畫經費支用的合宜性，盡速諮詢第三方專家提供專業建議，進一步規劃把關就安基金支用的強化機制，勞動部將用更嚴謹的方式進行審視，避免類似情況再次發生。

勞動部指出，洪申翰就任後已立即要求召開就安基金檢討會議，檢視目前已招標的各項標案是否合宜，發現有些標案在採購需求規格的規劃、經費規模上，確實有不合宜之處，像是今年10月決標的「801會議室行政作業系統設備採購及空間優化」採購案。

勞動部說，洪申翰已請陳世昌就目前招標採購程序的階段，檢視是否有合法終止或變更契約的可能。

勞動部 辦公室 音樂會

延伸閱讀

藍委牛煦庭：是否返還七天假 是洪申翰挺勞工與否的試金石

洪申翰深夜發文向基層道歉和致謝 回應台大肄業真相

要求勞部同仁假日加班 藍委酸洪申翰：完美演繹慣老闆

不加班了！周末要公務員加班被罵翻 勞長洪申翰：延至下周一開會

相關新聞

號召7日遊行反霸凌 民眾黨要賴清德表態

「7日要從勞動部遊行走到總統府，讓總統賴清德聽到人民對霸凌的不滿！」民眾黨立委黃國昌與黨公職3日到勞動部門前抗議，...

南區事務大隊專委遭爆職場霸凌 移民署：已調職、正調查

移民署南區事務大隊也傳出職場霸凌，有媒體爆料，謝姓專門委員今年10月下旬利用職權霸凌女職員，不僅辱罵「沒準備我喜歡的啤酒...

藍揭數位部司長霸凌 咆哮如「小南門之吼」還拗埋單點心

公務部門屢傳職場霸凌，國民黨今舉行記者會，揭露數位部也涉官員霸凌下屬事件，韌性建設司長鄭明宗多次咆哮下屬，動輒以「混蛋」...

高雄市府多名主管遭爆欺壓下屬 議員：公務員崩潰離職

高雄市府前3年公務人員離職人數六都第2、減少率六都第一，市議員白喬茵今日爆出多名局處人員遭主管欺壓，教育局人員因業務繁重...

謝宜容被控貪污挪用公帑 北檢擬移轉新北檢偵辦

前勞動部長許銘春、前北分署長謝宜容被告發涉貪污罪，北檢今天說，考量轄區、犯罪事實，已把謝宜容的部分陳報高檢署，待審核移轉...

移民署南區大隊傳性騷霸凌 2高層幹部將調職

移民署南區事務大隊傳出疑職場霸凌，外傳1名謝姓專門委員指責1名女職員「工作態度差」，還在續攤去KTV，趁酒意伸「鹹豬手」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。