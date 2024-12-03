快訊

信守國會表決結果 南韓總統尹錫悅稱將取消緊急戒嚴

聽新聞
0:00 / 0:00

司長辱駡咆哮下屬有如「小南門之吼」？數發部：已啟動調查

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國民黨舉行記者會，揭露數位部也涉官員霸凌下屬事件。數發部回應，已組成專案小組調查。圖／本報系資料照片
國民黨舉行記者會，揭露數位部也涉官員霸凌下屬事件。數發部回應，已組成專案小組調查。圖／本報系資料照片

國民黨今（3）日舉行記者會，揭露數位部也涉官員霸凌下屬事件；對此，數發部今回應，有關媒體報導疑似職場霸凌案，已依「數位發展部職場霸凌防治及處理作業要點」規定，由具法律、心理諮商等外部專業人士共同組成專案小組，以「毋枉毋縱」原則進行調查。

數發部說明，在調查期間，以保護當事人原則，視受影響人員之實際需要，提供必要的心理輔導與支持；如經調查霸凌屬實且情節重大，該調整職務就調整，或依法規作必要的處置。

國民黨今舉行記者會指出，數位部韌性建設司長鄭明宗多次咆哮下屬，動輒以「混蛋」評價公務員，還強勢要提供點心，導致公務員為不違背法規而自掏腰包吸收埋單。呼籲行政院長卓榮泰盡快交出各部會霸凌調查報告。

國民黨立委徐巧芯指出，數位部霸凌事件來自基層公務員吹哨者提供，並取得對方同意。鄭明宗霸凌下屬具體的行為包括，以咆哮侮辱貶低、並以考績酸言酸語恐嚇公務員，辱駡咆哮到有「小南門之吼」的誇張程度。

徐巧芯拿出群組對話截圖表示，鄭明宗在內部溝通時充斥著辱駡，把粗口當成口頭禪，動輒以「混蛋」兩字評價公務員。甚至要公務員自己打「叉」，可憐的公務員只能在群中發打叉圖來自我羞辱。截圖顯示，鄭明宗群組中發「改我的指示有來說明請示嗎？混蛋！」，還有「混蛋！11點我在哪裡？」等對話，顯示鄭以侮辱性字眼對待下屬並非一朝一夕。

桃園市議員凌濤指出，凌濤指出，數位部的霸凌導致公務員降調離開創新高，韌性建設司30人中，半年內有高達4位公務員選擇離去，半年內的離職率高達13％。還有人寧願從九職等降調為七職等，拋棄過去4年的累積，原因就在於若繼續待下去，對自己的身心靈都可能造成嚴峻影響。

下屬 公務員 職場霸凌

延伸閱讀

藍揭數位部司長霸凌 咆哮如「小南門之吼」還拗埋單點心

教育部成霸凌地獄？ 藍營列舉誇張案例

12強賽／接見中華隊掀議？他指賴總統1點太自傲 「提王建民」球迷怒：傷口上灑鹽

海科館長霸凌案報告跳票 凌濤：哪位高層遮掩？

相關新聞

裝潢、買咖啡豆、找網軍…勞部小金庫1年濫花8千萬

就業安定基金遭外界質疑變成勞動部的小金庫，除勞動部前部長許銘春日前遭指控以三六五餘萬元舉辦音樂會，昨再傳出基金用來裝潢勞...

就安基金成提款機 民團要求公開支出明細

就安基金遭控浮濫亂花，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕痛斥，有照顧需求的家庭類雇主辛辛苦苦每月繳交的血汗錢，...

職場霸凌調查屬實 海科館長陳素芬大過

教育部公布海科館長陳素芬職場霸凌事件成立，陳除已被調非主管職務，教育部昨召開考績委員會確認再記陳一大過。陳素芬任館長期間...

濫用勞工救命錢 在野批上梁不正下梁歪

勞動部就業安定基金辦音樂會引起非議，現在還爆發疑被挪用在勞動部粉絲團經營案、辦公室裝潢、買咖啡豆等。國民黨立委李彥秀痛批...

白委號召反官僚殺人12月7日上凱道

勞動部公務員之死，除調查報告用詞讓全民不滿，也引爆遍地的公部門職場霸凌事件。民眾黨昨天在勞動部前召開「勞動部官僚殺人，全...

移民署傳霸凌 專委調職

移民署南區事務大隊謝姓專門委員，今年十月間被控在餐會霸凌女職員，並伸出「鹹豬手」，移民署昨表示全案內部調查中，已報請內政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。