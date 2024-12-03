司長辱駡咆哮下屬有如「小南門之吼」？數發部：已啟動調查

國民黨今（3）日舉行記者會，揭露數位部也涉官員霸凌下屬事件；對此，數發部今回應，有關媒體報導疑似職場霸凌案，已依「數位發展部職場霸凌防治及處理作業要點」規定，由具法律、心理諮商等外部專業人士共同組成專案小組，以「毋枉毋縱」原則進行調查。

數發部說明，在調查期間，以保護當事人原則，視受影響人員之實際需要，提供必要的心理輔導與支持；如經調查霸凌屬實且情節重大，該調整職務就調整，或依法規作必要的處置。

國民黨今舉行記者會指出，數位部韌性建設司長鄭明宗多次咆哮下屬，動輒以「混蛋」評價公務員，還強勢要提供點心，導致公務員為不違背法規而自掏腰包吸收埋單。呼籲行政院長卓榮泰盡快交出各部會霸凌調查報告。

國民黨立委徐巧芯指出，數位部霸凌事件來自基層公務員吹哨者提供，並取得對方同意。鄭明宗霸凌下屬具體的行為包括，以咆哮侮辱貶低、並以考績酸言酸語恐嚇公務員，辱駡咆哮到有「小南門之吼」的誇張程度。

徐巧芯拿出群組對話截圖表示，鄭明宗在內部溝通時充斥著辱駡，把粗口當成口頭禪，動輒以「混蛋」兩字評價公務員。甚至要公務員自己打「叉」，可憐的公務員只能在群中發打叉圖來自我羞辱。截圖顯示，鄭明宗群組中發「改我的指示有來說明請示嗎？混蛋！」，還有「混蛋！11點我在哪裡？」等對話，顯示鄭以侮辱性字眼對待下屬並非一朝一夕。

桃園市議員凌濤指出，凌濤指出，數位部的霸凌導致公務員降調離開創新高，韌性建設司30人中，半年內有高達4位公務員選擇離去，半年內的離職率高達13％。還有人寧願從九職等降調為七職等，拋棄過去4年的累積，原因就在於若繼續待下去，對自己的身心靈都可能造成嚴峻影響。