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南區事務大隊專委遭爆職場霸凌 移民署：已調職、正調查

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
移民署南區事務大隊謝姓專門委員也傳出職場霸凌、性騷擾，移民署指出，已經立案調查。記者翁至成／攝影
移民署南區事務大隊謝姓專門委員也傳出職場霸凌、性騷擾，移民署指出，已經立案調查。記者翁至成／攝影

移民署南區事務大隊也傳出職場霸凌，有媒體爆料，謝姓專門委員今年10月下旬利用職權霸凌女職員，不僅辱罵「沒準備我喜歡的啤酒」，事後更要求倒酒侍候、伸出鹹出手，對此，移民署指出，獲悉後立刻展開內部調查霸凌以及性騷情況，釐清事實確認是否成案。

移民署指出，接獲南區事務大隊疑似有男性同仁騷擾女性同仁情事，立刻主動調查，並調整工作內容，後續接獲同案疑涉職場霸凌的檢舉，雖為匿名檢舉，亦於當日立案處理。

移民署說，已展開內部行政調查，並指派政風單位瞭解狀況，人事單位派員協助女性同仁瞭解自身權益；涉及性騷部分，移民署依性別平等工作法規定，踐行雇主應盡義務，釐清事實並適度調整工作內容，已簽請上級機關調整謝姓專委及南區事務大隊大隊長工作地點。

移民署說，霸凌部分接獲檢舉當日立即立案，由兩位外部專家及政風人員組成小組，以專業、公正釐清事實，謝姓專委是否構成霸凌，及兩位同仁共同上級主管的責任。

移民署表示，爆料內容所稱的餐會飲酒情節亦一併調查，謝姓專委涉言行不檢部分，將依調查結果續處；又被害女同仁留職停薪部分，是因育有未滿3足歲之子女所提出育嬰留職停薪申請，依法同意。

移民署 職場霸凌

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