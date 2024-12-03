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藍揭數位部司長霸凌 咆哮如「小南門之吼」還拗埋單點心

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行記者會，揭露數位部也涉官員霸凌下屬事件，韌性建設司長鄭明宗多次咆哮下屬，動輒以「混蛋」評價公務員，還強勢要提供點心。圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會，揭露數位部也涉官員霸凌下屬事件，韌性建設司長鄭明宗多次咆哮下屬，動輒以「混蛋」評價公務員，還強勢要提供點心。圖／國民黨提供

公務部門屢傳職場霸凌，國民黨今舉行記者會，揭露數位部也涉官員霸凌下屬事件，韌性建設司長鄭明宗多次咆哮下屬，動輒以「混蛋」評價公務員，還強勢要提供點心，導致公務員為不違背法規而自掏腰包吸收買單。呼籲行政院長卓榮泰盡快交出各部會霸凌調查報告。

國民黨立委徐巧芯指出，數位部霸凌事件來自基層公務員吹哨者提供，並取得對方同意。鄭明宗霸凌下屬具體的行為包括，以咆哮侮辱貶低、並以考績酸言酸語恐嚇公務員，辱駡咆哮到有「小南門之吼」的誇張程度。

徐巧芯拿出群組對話截圖表示，鄭明宗在內部溝通時充斥著辱駡，把粗口當成口頭禪，動輒以「混蛋」兩字評價公務員。甚至要公務員自己打「叉」，可憐的公務員只能在群中發打叉圖來自我羞辱。截圖顯示，鄭明宗群組中發「改我的指示有來說明請示嗎？混蛋！」，還有「混蛋！11點我在哪裡？」等對話，顯示鄭以侮辱性字眼對待下屬並非一朝一夕。

桃園市議員凌濤指出，除了言語上的霸凌，鄭明宗還涉「任性自肥」，變成「拗點心達人」，原本規定開會便當或點心擇一提供即可，鄭明宗卻無視已有會議便當，強勢要求公務員再提供點心，導致公務員為不違背法規，只能默默自掏腰包吸收買單。

凌濤質疑，數位部的會議重點難道是在點心嗎？數位部今年的預算高達149.06億元，過去大家知道數位部最讓人記憶深刻的政績就是外送線上賣麵線，現在又要吃便當加點心，納稅人的錢難道是叫你來吃飯的？

凌濤指出，數位部的霸凌導致公務員降調離開創新高，韌性建設司30人中，半年內有高達4位公務員選擇離去，半年內的離職率高達13％。還有人寧願從九職等降調為七職等，拋棄過去4年的累積，原因就在於若繼續待下去，對自己的身心靈都可能造成嚴峻影響。

國民黨發言人楊智伃質疑，臉書社團「公務之聲靠北電台」在11月22號時已有相關爆料，但數位部連基本的數位輿情都沒辦法掌握，到底是尸位素餐還是麻木不仁？

徐巧芯說，立法院近期要展開考試院正副院長及考試委員被提名人詢問，被提名人對如何讓公務員在升遷過程中受到保障，以及在工作中不受長官的霸凌，應有具體回應；國民黨會以此作為審查考試院人事的重要標準。

公務員 職場霸凌 點心

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