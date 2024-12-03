高雄市府多名主管遭爆欺壓下屬 議員：公務員崩潰離職

高雄市府前3年公務人員離職人數六都第2、減少率六都第一，市議員白喬茵今日爆出多名局處人員遭主管欺壓，教育局人員因業務繁重在年初輕生，交通局人員不堪超時工作離職，原民會主委、環保局主管更被指控不當對待、出言辱罵下屬，市長陳其邁、副市長林欽榮都曾被目擊怒斥下屬，質疑市府從上到下塑造欺壓文化。

白喬茵表示，高雄市去年粗自殺率、標準化自殺率都是六都之冠，但負責全市心理健康的衛生局心衛中心主任才爆出霸凌，高雄市公務員的工作模式造成心理健康問題引發討論，高雄近3年公務人員離職人數達1696人全都第二、增減數為-159人、比例達-0.97為六都第一，她質疑離職率過高與工作心裡壓力不堪負荷有關。

高雄市各個行政單位都被民眾目擊晚上燈火通明，許多市府長官都被爆出常壓時限要求下屬工作，導致基層公務員業務繁重，教育局一名教育行政專業人員今年初就因壓力過重選擇輕生，白喬茵批教育局國小科還要負責辦理兒童節、萬聖節活動，「教育局應該是回歸照顧學校需求、關心學生需要，而非市長的『活動局』」。

白喬茵也爆料一名交通局人員遭長官貼紙條要求每日中午前需把1999案件處理完，該名公務員最後因長期晚上、周末加班，還在國外休假時被要求工作，曾一度崩潰大哭並就診身心科、最後離職；另外高市原民會也有不只一名員工爆料稱主委常過度情緒化、不當對待下屬，「原民會人員流動率已連續3年是全市府最高。」

高市農業局農村發展科目前編制13人，但白喬茵指出「2年已有6人離職，其中4人是公務員、2人是約僱制」，該單位主管還遭下屬爆料利用採購漏洞、採買禮品給親友；另外一名環保局員工更直接寄陳情信給白喬茵，該局空汙與噪音防制科主管疑似長期穢言辱罵、對下屬退公文摔桌，讓同仁將工作帶回家加班。

該名環保局主管遭控訴長期辱罵下屬「不用大腦、教都教不會」，下屬遭欺壓到在辦公室哭泣；白喬茵質疑高市府是否從上到下塑造職場欺壓文化，市長陳其邁、副市長林欽榮都曾被目擊大聲指責、怒斥下屬，她要求人事處應掌握科室離職率，超過基準要啟動匿名關懷方案，也開發「心情溫度計線上版」供直接回傳工作心情。

白喬茵指出，﻿高雄市政府員工職場霸凌防治在「申訴調查小組」應修訂增加外部專家學者委員比例應佔3分之2，也要訂定「非上班時間」交辦工作規範；陳其邁表示，六都近一年統計離職率，前3名為台北、新北、桃園，公務人員離職原因多元，並非全是待不了原單位，也會申調至其他縣市。