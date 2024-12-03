謝宜容被控貪污挪用公帑 北檢擬移轉新北檢偵辦

前勞動部長許銘春、前北分署長謝宜容被告發涉貪污罪，北檢今天說，考量轄區、犯罪事實，已把謝宜容的部分陳報高檢署，待審核移轉由新北檢偵辦，許銘春的部分仍由北檢偵辦。

勞動部勞發署北分署公務員輕生案延燒，民進黨立委林淑芬日前指出，前勞動部長許銘春用公帑開過個人演唱會；國民黨台北市議員鍾小平則表示，許銘春演唱會挪用就業安定基金，且許銘春拜訪時帶的伴手禮，其費用涉從勞發署北分署2022年至2024年的年節宣導品禮盒採購預算新台幣185萬元支出。

對此，許銘春回應，林淑芬對她的指教許多並非事實，無憑據指控是不負責任的，也徒然製造社會的混亂與不安；辦個人演唱會並非事實，整場音樂會2個半小時，許銘春僅演唱10分鐘，其餘部分可受司法檢驗，配合檢方調查。

鍾小平日前到台北地檢署，先告發謝宜容涉犯過失致死罪，之後二度告發許銘春與謝宜容涉嫌違反貪污治罪條例。北檢已分他字案偵辦，並把許銘春與謝宜容列為被告。此外，新北檢已剪報分案，將謝宜容列為瀆職罪被告。

北檢今天表示，謝宜容被告發過失致死的部分，已移轉由新北地檢署偵辦，另被告發涉犯貪污罪的部分，考量轄區與犯罪事實，已陳報台灣高等檢察署，待審核移轉由新北檢偵辦；至於許銘春被告發涉貪污罪的部分，仍由北檢持續偵辦。

高檢署表示，已收到北檢函文，待檢察官分案審查後，評估是否移轉新北檢轄區。