移民署南區大隊傳性騷霸凌 2高層幹部將調職

移民署南區事務大隊傳出疑職場霸凌，外傳1名謝姓專門委員指責1名女職員「工作態度差」，還在續攤去KTV，趁酒意伸「鹹豬手」。南區事務大隊高層，認為是「扭曲事實、惡意栽贓」。移民署今天上午表示，已簽請調整謝姓專委及大隊長工作地點。

移民署今天發出新聞稿表示，接獲南區事務大隊疑似有男同仁騷擾女同仁情事，不待女同仁提出申訴，即主動進行調查，並調整工作內容；後續接獲同案疑涉職場霸凌的檢舉，雖為匿名檢舉，移民署也即於當日立案處理。

移民署說明，接獲疑似情事後立即展開內部行政調查，並指派政風單位現地瞭解狀況，人事單位派員協助女性同仁確實瞭解自身權益。

移民署表示，涉及性騷部分，移民署確依性別平等工作法規定，踐行雇主應盡義務，釐清事實並適度調整工作內容，同時已簽請上級機關調整男性同仁及該大隊長工作地點。至於霸凌部分，移民署接獲檢舉當日立即立案，由2名外部專家及政風人員組成小組，以專業、公正釐清事實。

移民署指出，男同仁涉言行不檢是否構成霸凌和餐會飲酒內容，以及上級主管的責任部分，正調查中，另對女同仁留職停薪部分，因女同仁育有未滿3歲子女，申請育嬰留職停薪，移民署已依法同意。

移民署強調，屢次透過主管會報、初任主管研習等各種場合，宣導性騷及職場霸凌防治觀念，對於性騷、霸凌絕對零容忍，此案經若調查屬實，必定依法嚴懲，並檢討及加強營造友善職場環境。