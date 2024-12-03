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移民署專委逼女下屬敬酒還伸鹹豬手？單位高層講話了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
移民署南區事務大隊傳出霸凌及疑似性騷女職員，大隊高層今天指「扭曲事實、惡意栽贓」。記者林保光／攝影
移民署南區事務大隊傳出霸凌及疑似性騷女職員，大隊高層今天指「扭曲事實、惡意栽贓」。記者林保光／攝影

移民署南區事務大隊傳出疑職場霸凌事件，外傳1名謝姓專門委員在餐會，指責1名女職員未準備啤酒「工作態度差」，還在續攤去KTV，安排這名女職員在謝的旁倒酒，謝趁酒意伸「鹹豬手」。今天南區事務大隊不願具名的高層，認為是「扭曲事實、惡意栽贓」，表示「正靜待調查」。

據媒體報導，移民署南區事務大隊10月22日至24日舉辦非法外國人工作講習會，23日講習會後，於會場餐廳準備晚餐，謝員藉故「刁難」1名女性職員，指責女職員沒準備啤酒，更借題發揮責罵女職員「工作態度差勁」，要女職員倒酒並敬酒道歉。

外傳，23日餐會後續攤到高雄市前金區某KTV，謝不但「持續謾罵教訓」，更藉酒意「勾肩搭背、緊摟該女職員」甚至伸「鹹豬手」、「上下其手」，令女職員害怕發抖，現場沒人制止，大隊長「視若無睹」。

據了解，謝姓專門委員曾是移民署高雄看守所首任所長，後來北調台北專勤隊，再調到南區事務大隊。10月22日至24日南區事務大隊確實曾舉辦工作講習會，由外勤人員輪班參加。

移民署南區事務大隊不具名的高層提出，這些報導內容是「扭曲事實、惡意栽贓，也不願意發生這樣的事」。這名高層說，事後女職員對這件事有提出來，南區事務大隊馬上對女職員有保護機制，並呈報上去，署本部人事室才能啟動調查。這名高層說，「不可能坦護，整件事還有依照程序外聘專家，哪可能坦護，包庇更不可能」，他說，對於報導內容正靜待調查。

移民署 鹹豬手

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