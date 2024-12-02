員工親筆信再控「與霸凌加害者站一起」 台鐵說話了

台鐵公司人力資源處吳姓處長日前遭控職場霸凌，台鐵產業工會上周舉辦記者會，質疑台鐵濫權吃案，今天產工再公開受害員工親筆信件，直指記者會當天，吳姓處長個人聲明，竟是由台鐵公共關係科長送至現場，「根本表態與職場霸凌加害者攜手站在一起」，盼交通部長、勞動部長出面糾正，勿縱容台鐵護航。

台鐵強調，公司員工如提出職場不法侵害申訴，公司均依據勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」訂定的「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，建立職場不法侵害通報機制及處理程序，並成立調查委員會，進行超然公正的調查及處理。

產工11月29日於立院召開記者會，控訴接獲台鐵楊姓員工反映，2022年因爭取調動未獲同意後，便遭現任人力資源吳姓處長職場霸凌，去年向公司提出申訴，同年11月「職場霸凌調查處理委員會」達成霸凌成立決議，吳姓處長申訴，公司召開「申訴處理委員會」推翻決議，但推翻決議的理由卻未告知楊姓員工，造成後續救濟困難。

產工今再公開楊姓員工親筆信件，信中指出，記者會當天，吳姓處長的個人聲明竟是由台鐵公共關係科長送至現場，「台鐵此舉已公然表態並證實與職場霸凌加害者攜手站在一起」，質疑處理本案的公正性。

信中指出，記者會後，勞動部長洪申翰雖承諾會努力建構以善職場安全環境，盡速研議強化相關法制，但說過一定會接住每位同仁的交通部長陳世凱，卻未有任何回應，同時也未見2位部長針對職的案件有所表態，讓人失望。

楊姓員工表示，他與許多受害者一樣，是現在正在處理及進行中的職場霸凌案件，要等待未來修正的法律程序並無實際幫助，何況台鐵連受到北市府勞檢處裁定違反相關規定，仍遲未見改善，呼籲2位部長應親自站出來替職主持公道，糾正並不再放任、縱容台鐵，如此替職場霸凌加害者護航，並盼2位部長能出面回應。

台鐵公司說明，今年4月24日北市勞檢處發現應改善事項，是人資處未辦理檢核預防措施，對此，公司已依預防指引辦理檢核紀錄；有關改善事件針對申覆程序的提示，也已完成修訂。

台鐵指出，會成立「申訴處理委員會」是因楊姓員工提出申訴，為求妥善周延處理，才依公務人員保障法規定組成，經委員會討論做成決議，並無所稱違法決議的情況；另依公務人員保障法第77、78條規定，對服務機關的管制措施處理認為不當，於30日內向服務機關提出申訴，如不服服務機關函復者，30日內向公務人員保障暨培訓委員會（簡稱保訓會）提出再申訴。

台鐵表示，本案2造當事人均有依據此救濟管道提出救濟，而公司針對此案2造當事人的申訴及再申訴決定，以及依據公務人員保障法規定成立申訴處理委員會，所做成的決議，均予以尊重並依規定秉公處理。