台鐵員工手寫信控霸凌 盼交通部、勞動部主持公道

台鐵產業工會日前召開記者會，指楊姓員工霸凌案，遭台鐵推翻調查委員會決議。楊姓員工今天以手寫信的方式，呼籲交通部、勞動部能主持公道，予以台鐵糾正。

台灣鐵路產業工會日前接獲楊姓員工反映，指控從民國111年起一再遭台鐵人力資源處長吳俊霖涉職場霸凌，台鐵卻以違法的程序推翻合法的霸凌調查委員會決議。

楊姓員工今天透過台鐵產工發布手寫信致交通部及勞動部，質疑處理本案的公正性。

楊姓員工表示，日前向交部、勞動部請求能重視台鐵人資處長的霸凌案，然而台鐵涉及官官相護、未依相關法令程序辦理，讓一件已成立的霸凌案件還能被推翻成不成立；11月29日記者會上吳處長的「個人聲明」居然是由台鐵公共關係科送至現場，此舉已公然表態並證實與職場霸凌加害者攜手站在一起。

楊姓員工說，記者會後，勞動部長洪申翰承諾會努力建構友善職場安全環境、盡速研議強化相關法制；交通部長陳世凱說過一定會接住每一位同仁，卻同時未見2位部長針對這霸凌案件有所表態，「著實讓人失望」。

楊姓員工提到，自己與許多的受害者一樣，是現在正在處理及進行中的職場霸凌案件，要去等待未來修正的法律程序並無實際幫助；何況案件中台鐵連受到台北市政府勞檢處裁定違反相關規定，仍遲遲未見改善，更需要的是兩位部長親自站出來替自己主持公道，予以台鐵糾正，不能再放任、縱容；台鐵如此替職場霸凌加害者護航，他再次呼籲並懇請兩位部長能出面回應。