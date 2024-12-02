教育部成霸凌地獄？ 藍營列舉誇張案例

「教育部從海科館到國教署，竟成為霸凌溫床！」國民黨市議員凌濤、立委徐巧芯2日召開記者會，踢爆國教署北部辦公室許姓副署長，縱容何姓商借教師、張姓專委、張姓副教授霸凌基層，導致國教署人員的流動率高達33%，國民黨呼籲行政院與教育部一定要徹查。

流動率高達33%

凌濤表示，教育部的海科館霸凌案60人當中有10人遭霸凌、高達17%，國教署更是誇張，60人裡面竟然高達20位，高達了33%。數據會說話，國教署編制約60人，一年超過20人離職，單位還有10餘名的人力缺口，離職率高達33%，國教署總共有5個組，推估一年恐怕高達100個人流動。

「公務員被當成用過即丟的『免洗筷』！」凌濤痛批，教育部怎麼會在鄭英耀部長的執政底下，成為公務人員痛苦不堪的人間煉獄？徐巧芯表示，她在外交國防委員會提出了三件的霸凌案。引發了教育部非常多同仁在網路上揭密，或者是寫陳情信求救。

副教授要深夜安撫

她說，國教署霸凌案層出不窮，有國中小組的張姓專委被指控出國旅遊一週以上、每年「N次」。但是對待同仁卻是連上廁所、出差都要管，同仁用心的寫好公文遭整批退回的惡性對待、極盡的壓榨，造成同仁不公平的心理。另外還有學前組的何姓商借教師，仗著自己資深、跟長官的關係好，同仁有業務接觸就會遭到痛罵與口頭霸凌。

再來，國教署長期有合作關係的台師大張姓副教授，每當副教授情緒不好，國教署的同仁就必須要打電話安撫到深夜11點才能回家。如果不安撫，副教授就要脅不再接委託案，或者直接向長官告狀。

副署長縱容霸凌集團

徐巧芯還爆料說，霸凌問題的關鍵人物是國教署北部辦公室許姓副署長，何姓商借教師、張姓專委、張姓副教授都是他的心腹，在許副署長的庇蔭與縱容之下，這三個人權力越來越大、行事與講話風格囂張狂妄，沒有人敢得罪這個集團。

「民進黨立院黨團不要擋『霸凌調查小組』！」徐巧芯與凌濤都呼籲，政府承諾7天之內完成部會的霸凌事件調查，希望不要是空口說白話。

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