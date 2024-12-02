國教署也捲霸凌事件 教育部：本周內釐清事實

國民黨黨團今日召開記者會，揭露教育部國教署及其合作教師疑似也有職場霸凌事件。教育部指出，對於相關資訊都掌握並持續深入了解，調查期間也會提供受事件影響的同仁心理輔導與支持。教育部已組成調查小組，預計本周內完成訪談並釐清事實，確保調查過程依法依據、客觀公正。

立委徐巧芯指出，教育部國教署的國中小組張姓專委對同仁連上廁所都要管，學前組的何姓商借教師仗著和長官關係好就口頭霸凌國教署職員，而與國教署長期有合作關係的台師大張姓副教授，情緒不好時就要職員打電話安撫情緒，只要承辦的委託案不符心意就會直接告狀，導致職員遭長官破口大罵、身心俱疲。

教育部表示，近期接獲的職場霸凌陳情案件，以及今日記者會上所反映的事項，在調查過程中，調查小組採全外聘專家組成，涵蓋法律、教育心理輔導、犯罪心理學及教育部霸凌事件調查人員等領域專業人士。預計於本周內完成訪談並釐清事實，確保調查過程依法依據、客觀公正。

針對「張姓合作教授」，教育部指出，儘管非教育部直屬人員，亦會立即了解其工作情況，確保相關處理全面且公正。

教育部也強調，對於網路上相關資訊，部內已掌握並持續深入了解中，秉持「毋枉毋縱」的原則，絕不容許霸凌行為存在。調查期間，也將為受事件影響的同仁提供必要的心理輔導與支持，同時針對調查結果進行深入檢討，必要時提出改善措施，進一步完善內部管理機制。