快訊

國教署霸凌事件連環爆 教育部出手：本周內釐清事實

台中東區LaLaport女員工理貨 突倒地無呼吸心跳送醫亡

00919預估配息0.72元！19日最後買進 專家：28.8元以下甜甜價

國教署也捲霸凌事件 教育部：本周內釐清事實

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部表示，近期接獲的職場霸凌陳情案件，以及今日記者會上所反映的事項，在調查過程中，調查小組採全外聘專家組成。圖／聯合報系資料照片
教育部表示，近期接獲的職場霸凌陳情案件，以及今日記者會上所反映的事項，在調查過程中，調查小組採全外聘專家組成。圖／聯合報系資料照片

國民黨黨團今日召開記者會，揭露教育部國教署及其合作教師疑似也有職場霸凌事件。教育部指出，對於相關資訊都掌握並持續深入了解，調查期間也會提供受事件影響的同仁心理輔導與支持。教育部已組成調查小組，預計本周內完成訪談並釐清事實，確保調查過程依法依據、客觀公正。

立委徐巧芯指出，教育部國教署的國中小組張姓專委對同仁連上廁所都要管，學前組的何姓商借教師仗著和長官關係好就口頭霸凌國教署職員，而與國教署長期有合作關係的台師大張姓副教授，情緒不好時就要職員打電話安撫情緒，只要承辦的委託案不符心意就會直接告狀，導致職員遭長官破口大罵、身心俱疲。

教育部表示，近期接獲的職場霸凌陳情案件，以及今日記者會上所反映的事項，在調查過程中，調查小組採全外聘專家組成，涵蓋法律、教育心理輔導、犯罪心理學及教育部霸凌事件調查人員等領域專業人士。預計於本周內完成訪談並釐清事實，確保調查過程依法依據、客觀公正。

針對「張姓合作教授」，教育部指出，儘管非教育部直屬人員，亦會立即了解其工作情況，確保相關處理全面且公正。

教育部也強調，對於網路上相關資訊，部內已掌握並持續深入了解中，秉持「毋枉毋縱」的原則，絕不容許霸凌行為存在。調查期間，也將為受事件影響的同仁提供必要的心理輔導與支持，同時針對調查結果進行深入檢討，必要時提出改善措施，進一步完善內部管理機制。

國教署 教育部 職場霸凌

延伸閱讀

賴清德花圈署名中華民國總統 李彥秀：符合零意外承諾

國教署副署長遭爆默許霸凌 公務員成委外教師出氣包

歐洲司高層「咆哮帝」是他？傳駐美時也霸凌 外交部出手了

青鳥宴台北場席開100桌 罷免雙北藍委設攤衝連署

相關新聞

國教署副署長遭爆默許霸凌 公務員成委外教師出氣包

公務機關再傳職場霸凌事件，國民黨今舉行記者會指出，國教署北部辦公室許姓副署長，長期默許商借教師、專門委員以及某台師大教授...

國教署也捲霸凌事件 教育部：本周內釐清事實

國民黨黨團今日召開記者會，揭露教育部國教署及其合作教師疑似也有職場霸凌事件。教育部指出，對於相關資訊都掌握並持續深入了解...

北市警主管被控「當軍營管」霸凌部屬 警局：立即調查

台北市警察局統計室兩名文職人員今上午赴勞動部陳情，指控被該室主任職場霸凌，已反映意見卻未進入申訴程序。市警局表示，申訴程...

霸凌調查問卷挨轟「真釣魚假關心？」蔣萬安：議員誤會了

北市議員陳怡君日前爆料北市府也有職場霸凌後，陳怡君今天再度質疑，衛生局近日一封職場霸凌問卷調查，讓同仁有「被釣魚」疑慮。...

新莊警分局罹癌小隊長控遭霸凌 侯友宜：秉公處理

新北市新莊警分局偵查隊施姓小隊長今出面指控，該偵查隊徐姓隊長對他職場霸凌。新北市長侯友宜說，同仁如果有霸凌要秉公處理，且...

新莊偵查小隊長遭霸凌又被吃案？ 綠議員齊批警總再現

多位民進黨議員今陪同新莊偵查小隊長施富承出面指控新莊分局職場霸凌，直指施6月就反映，結果新莊分局直到11月28日才處理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。