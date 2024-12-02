北市警主管被控「當軍營管」霸凌部屬 警局：立即調查

台北市警察局統計室兩名文職人員今上午赴勞動部陳情，指控被該室主任職場霸凌，已反映意見卻未進入申訴程序。市警局表示，申訴程序尚未完備，已請當事人補正，將立即調查。

兩人指控，統計室主任對下屬的健康與生命毫不關心，將工作職業當作軍營一樣管理，經常用自己的權力指使下屬，包含言語霸凌、辱罵、情緒暴衝、敲桌威嚇；今年6月反映，卻沒有進入正式申訴程序。

市警局表示，已多次主動協助該室同仁，告知可隨時提出申訴，並責請主任秘書、人事室主任及同仁持續關懷協助；今年6月所提申訴程序尚未完備，已請當事人補正，將立即展開調查，邀專家學者開會審議。

警方說，今年6月其他科室人員指統計室氣氛不佳，獲悉後主動向該室人員了解，告知可提申訴，隔月其中1名當事人提出申訴書，尚未簽名，持續請當事人簽名及提出事證。