霸凌調查問卷挨轟「真釣魚假關心？」蔣萬安：議員誤會了
北市議員陳怡君日前爆料北市府也有職場霸凌後，陳怡君今天再度質疑，衛生局近日一封職場霸凌問卷調查，讓同仁有「被釣魚」疑慮。台北市長蔣萬安今天表示，「議員誤會了」，衛生局設定表單時，已經設定不會搜集到個資。
另外，對於議員質疑市府爆離職潮，蔣萬安說，離職人數上周已清楚說明，2千多位離職同仁，有520多位都是退休，還有570多位是府內調到其他單位，會持續跟中央溝通，看是否能提高職等，提高好的待遇，留著好的人才在台北市。
蔣萬安今天下午赴議會總質詢，對於議員陳怡君再度踢爆，質疑市府近日一封針對同仁的職場霸凌問卷調查，難免會讓人有「被釣魚」之疑慮。因被調查的公務人員表示，這分google調查表單中並未提醒同仁「登出」google後再填寫問卷，若有同仁一時不察，就會連同個資奉上。
蔣萬安表示，衛生局已經有出來清楚說明，議員是誤會了，衛生局設定表單的時候，就已經設定不會搜集到個資，即便填表單的同仁登錄google帳號，後台也不會搜集到信箱帳號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言