霸凌調查問卷挨轟「真釣魚假關心？」蔣萬安：議員誤會了

北市議員陳怡君日前爆料北市府也有職場霸凌後，陳怡君今天再度質疑，衛生局近日一封職場霸凌問卷調查，讓同仁有「被釣魚」疑慮。台北市長蔣萬安今天表示，「議員誤會了」，衛生局設定表單時，已經設定不會搜集到個資。

另外，對於議員質疑市府爆離職潮，蔣萬安說，離職人數上周已清楚說明，2千多位離職同仁，有520多位都是退休，還有570多位是府內調到其他單位，會持續跟中央溝通，看是否能提高職等，提高好的待遇，留著好的人才在台北市。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，對於議員陳怡君再度踢爆，質疑市府近日一封針對同仁的職場霸凌問卷調查，難免會讓人有「被釣魚」之疑慮。因被調查的公務人員表示，這分google調查表單中並未提醒同仁「登出」google後再填寫問卷，若有同仁一時不察，就會連同個資奉上。

蔣萬安表示，衛生局已經有出來清楚說明，議員是誤會了，衛生局設定表單的時候，就已經設定不會搜集到個資，即便填表單的同仁登錄google帳號，後台也不會搜集到信箱帳號。