快訊

國教署霸凌事件連環爆 教育部出手：本周內釐清事實

台中東區LaLaport女員工理貨 突倒地無呼吸心跳送醫亡

00919預估配息0.72元！19日最後買進 專家：28.8元以下甜甜價

霸凌調查問卷挨轟「真釣魚假關心？」蔣萬安：議員誤會了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天下午赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

北市議員陳怡君日前爆料北市府也有職場霸凌後，陳怡君今天再度質疑，衛生局近日一封職場霸凌問卷調查，讓同仁有「被釣魚」疑慮。台北市長蔣萬安今天表示，「議員誤會了」，衛生局設定表單時，已經設定不會搜集到個資。

另外，對於議員質疑市府爆離職潮，蔣萬安說，離職人數上周已清楚說明，2千多位離職同仁，有520多位都是退休，還有570多位是府內調到其他單位，會持續跟中央溝通，看是否能提高職等，提高好的待遇，留著好的人才在台北市。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，對於議員陳怡君再度踢爆，質疑市府近日一封針對同仁的職場霸凌問卷調查，難免會讓人有「被釣魚」之疑慮。因被調查的公務人員表示，這分google調查表單中並未提醒同仁「登出」google後再填寫問卷，若有同仁一時不察，就會連同個資奉上。

蔣萬安表示，衛生局已經有出來清楚說明，議員是誤會了，衛生局設定表單的時候，就已經設定不會搜集到個資，即便填表單的同仁登錄google帳號，後台也不會搜集到信箱帳號。

職場霸凌 衛生局 議員

延伸閱讀

馬龍等陸生團掀熱潮…被問兩岸春暖花開？蔣萬安這樣說

真釣魚假關心？蔣萬安查霸凌 陳怡君曝表單被感覺抓內鬼

北市當場或24小時內死亡車禍 「職業駕駛」涉入量高

北市狼師案開槓！許淑華轟蔣萬安慢半拍 林奕華舉2真相反擊

相關新聞

國教署副署長遭爆默許霸凌 公務員成委外教師出氣包

公務機關再傳職場霸凌事件，國民黨今舉行記者會指出，國教署北部辦公室許姓副署長，長期默許商借教師、專門委員以及某台師大教授...

新莊分局小隊長涉貪被查 新北檢駁斥：和內部霸凌無關

新北市新莊警分局偵查隊施姓小隊長上周因涉貪遭檢廉複訊後5萬元交保。他向議員陳情，認為已向督察系統反映偵查隊長徐子胤職場...

國教署也捲霸凌事件 教育部：本周內釐清事實

國民黨黨團今日召開記者會，揭露教育部國教署及其合作教師疑似也有職場霸凌事件。教育部指出，對於相關資訊都掌握並持續深入了解...

北市警主管被控「當軍營管」霸凌部屬 警局：立即調查

台北市警察局統計室兩名文職人員今上午赴勞動部陳情，指控被該室主任職場霸凌，已反映意見卻未進入申訴程序。市警局表示，申訴程...

霸凌調查問卷挨轟「真釣魚假關心？」蔣萬安：議員誤會了

北市議員陳怡君日前爆料北市府也有職場霸凌後，陳怡君今天再度質疑，衛生局近日一封職場霸凌問卷調查，讓同仁有「被釣魚」疑慮。...

新莊警分局罹癌小隊長控遭霸凌 侯友宜：秉公處理

新北市新莊警分局偵查隊施姓小隊長今出面指控，該偵查隊徐姓隊長對他職場霸凌。新北市長侯友宜說，同仁如果有霸凌要秉公處理，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。