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國教署霸凌事件連環爆 教育部出手：本周內釐清事實

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民眾黨團爆體大系主任涉霸凌 教育部致歉：絕不袒護

中央社／ 台北2日電

民眾黨團總召黃國昌今天指出，中部某國立體大系主任對學生言語霸凌，甚至還刀插課桌、踹破系辦門牆。教育部代表則表達歉意，認為該師情緒管理非常不妥，將請學校召開教評會處理，絕不袒護老師。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、立委張啓楷今天與受害學生吳同學舉行記者會。黃國昌說明，至少收到10份連署書要求揭發此案，該系主任主責「運動傷害防護組」相關課程，同時主持相關「運動治療研習社」。

黃國昌指出，這個社團不只是學生課外活動，必須從大二開始加入，取得見習、實習資格，大四才能進一步修習防護組的必修課程，也才能繼續在「運動傷害防護組」升學，進而畢業及取得相關證照、從事運動防護工作。

黃國昌解釋，但這名老師卻曾將刀插入課桌椅，大嗆「要錢沒有要命一條」、「你在社團內就是我的人，有事我都會幫；退出了，就不關我的事」，甚至強制學生將從事防護工作所獲薪資上繳社團。多年來已有不少受害人轉學或退出社團，甚至進行心理輔導。

記者會中也播放一段錄音檔，內容為社團學生幹部找這名老師討論事件處理，結果該師卻暴怒且威脅要解散社團「大家都不用唸、都不要畢業」，黃國昌指出，有學生畢業前向校方投訴，校方組成霸凌防治委員會的調查報告，清楚記載該師有大聲辱罵、威脅恐嚇行為，調查報告卻稱該師並非「無故」對學生有貶抑、排擠或欺負等行為。

受害者吳同學表示，1週有6天從早上9時處理老師的事情到深夜，手機必須隨時on call，還經常被要求到老師家裡做家務；外出從事運動防護的工作收入都需上繳到社團保管，每個人只能領最多60%。

出席記者會的教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝表示，看完調查報告心裡非常沉重、難過，這名老師對學生的管教態度、言詞都讓人不舒服，要對受害學生、助教表達最深歉意，該師行為確實對學生造成傷害。

吳林輝指出，本案是在今年5月投訴，直到10月1日才回覆通知當事人，調查訪談學生中明明都認為有不當情事，結論卻又稱不符合霸凌要件，教育部將重新檢視調查報告內容，對於判斷失準部分，會指出、要求學校改進，並督導學校嚴肅處理。

吳林輝強調，他認為該師的情緒管理、帶領學生方式非常不妥當，構成違反「教師法」規定，會請學校召開教評會處理，「教育部在這件事情上絕不袒護任何一個老師」，他也不願意自己的孩子給這種老師教到，後續會盯緊學校的處理進度。

教育部 運動傷害 黃國昌

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