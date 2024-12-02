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國教署副署長遭爆默許霸凌 公務員成委外教師出氣包

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行記者會指出，國教署北部辦公室許姓副署長，長期默許商借教師、專門委員以及某台師大教授對公務員頤指氣使、壓榨。國教署編制約60人，一年超過20人離職，離職率高達33%。圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會指出，國教署北部辦公室許姓副署長，長期默許商借教師、專門委員以及某台師大教授對公務員頤指氣使、壓榨。國教署編制約60人，一年超過20人離職，離職率高達33%。圖／國民黨提供

公務機關再傳職場霸凌事件，國民黨今舉行記者會指出，國教署北部辦公室許姓副署長，長期默許商借教師、專門委員以及某台師大教授對公務員頤指氣使、壓榨。國教署編制約60人，一年超過20人離職，離職率高達33%。

國民黨立委徐巧芯指出，國教署長年的霸凌情況是10個「謝宜容」。第一位是國教署的國中小組張姓專委，被指控出國旅遊一周以上、每年「N次」，拿國家的納稅錢去環球旅行。對待同仁卻是連上廁所、出差都要管，同仁寫好公文遭整批退回，極盡壓榨。第二位是國教署學前組的何姓商借教師，屢屢突破法定年限持續商借，仗著資深、跟長官關係好，同仁有業務接觸就遭到痛罵、口頭霸凌。

徐巧芯表示，第三位是與國教署長期有合作關係的台師大張姓副教授，每當副教授情緒不好，國教署同仁就要打電話安撫到深夜11點才能回家，只要承辦的委託案不符心意，就會直接向長官告狀，導致同仁被破口大罵、身心俱疲，公務員除了面對長官霸凌，還要成為他委外教師的出氣包。

徐巧芯指出，霸凌問題的關鍵人物是國教署北部辦公室許姓副署長，在他的庇蔭、默許、縱容下，這三人權力愈來愈大、行事與講話風格囂張狂妄，很多公務員不斷匿名揭露，國教署的解決方式是聯絡版主刪留言，再內部獵巫找匿名文章作者。

桃園市議員凌濤質疑，國教署共有5個組，包括高級中等教育組、國中小教育組、學前教育組、原民特教組、學務校安組，推估一年恐怕高達100個人流動。鐵打的衙門、鐵打的官，可是「流水的公務員」被當成即拿即丟的免洗筷，教育部在菊系部長鄭英耀的執政下，怎會成為公務員痛苦不堪的人間煉獄？

國民黨呼籲，行政院長卓榮泰承諾7天內完成部會的霸凌事件調查，不要空口說白話。當國民黨提出霸凌調查小組的時候，奉勸民進黨立院黨團不要再用拖延的方式逃避，還給全民、還給受害者真相。

公務員 國教署 職場霸凌

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