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新莊警分局罹癌小隊長控遭霸凌 侯友宜：秉公處理
新北市新莊警分局偵查隊施姓小隊長今出面指控，該偵查隊徐姓隊長對他職場霸凌。新北市長侯友宜說，同仁如果有霸凌要秉公處理，且經調查小組成立從嚴追究責任，有不法、違規事情一律送檢調追查。
施姓小隊長今在民進黨新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣、李宇翔陪同下召開記者會，指控偵查隊徐姓隊長對他職場霸凌。新莊分局回應，未參與偵辦施涉案，呼籲部分員警別搭霸凌順風車，以不實指控來混淆視聽。
侯友宜今出席新北市百家日照中心達標記者會，會後被問及此事，侯說，對每一位同仁不管在工作上、生活上，都要好好去關懷同仁，在這塊土地每個人都要互相用同理心包容，如果有霸凌一定要秉公處理，從嚴了解整個來龍去脈，調查小組成立就會從嚴追究責任，有不法、違規事情一律送檢調追查。
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