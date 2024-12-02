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新莊偵查小隊長遭霸凌又被吃案？ 綠議員齊批警總再現

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
多位民進黨議員今陪同新莊偵查小隊長施富承在新北市議會開記者會，指控新莊分局職場霸凌。記者李成蔭／攝影
多位民進黨議員今陪同新莊偵查小隊長施富承在新北市議會開記者會，指控新莊分局職場霸凌。記者李成蔭／攝影

多位民進黨議員今陪同新莊偵查小隊長施富承出面指控新莊分局職場霸凌，直指施6月就反映，結果新莊分局直到11月28日才處理，甚至廉政署11月29日馬上約談施，分局不作為還法辦受害者、發稿操作，猶如警總再現。

新莊分局回應，假單在起始日前批准，也並未參與偵辦施涉案，呼籲部分員警別搭霸凌順風車，以不實指控來混淆視聽。

施富承表示，自己從警35年，在新莊服務24年，擔任小隊長12年，與現任偵查隊長徐子胤曾是同事，沒想到徐擔任隊長後，兩人關係變化，徐未經溝通就拔他機動組小隊長職務，將隊員調走，讓他感覺在隊上被孤立，身心俱變下，去年11月20日發燒倒下確診血癌。

施富承指出，接著3月請長病假遭刁難，6月座位被清走，還有9月刑事局共辦案件敘獎問題，種種霸凌令心寒，更沒想到11月29日一早7時遭廉政官登門通知9時到案說明，後才發現是因收下行之有年「加菜金」2萬元，但都用於隊上也都有交接，卻被新莊分局用貪汙罪來法辦。

市議員卓冠廷指出，施富承是全國好警察代表，6月反映遭霸凌卻在記者會前兩天工作日才處理、前一天工作日還遭「法辦」，緊接再放消息引導媒體報導，這過程中還不斷施壓阻撓召開記者會，如此作為也成第二個北分署。

市議員李宇翔表示，績效第一的員警如此被拔官，可以感受施富承遭排斥、隔離、忽視的心情，新北警察局到底知不知情、有沒有辦？市府應避免類似情況在各局處蔓延。市議員山田摩衣認為，如此行為可惡至極，市府若不站出來，還有多少無辜可憐人受害？市議員陳乃瑜也說，新莊分局發新聞稿帶風向，猶如警總再現，簡直成為新白色恐怖示範分局。

記者會開到一半時，新莊分局也於10多分鐘火速發稿澄清。新莊分局表示，調職是因人員不足將其平調至另一小隊；尚未收到加菜金，分局也無參與偵辦過程，更遑論提供細節；長假單則是病假起始日前20日即批准，並無霸凌情事；座位物品遭移動則為支援打詐，已請移動人員向施富承道歉。相關情況經有外部委員的小組審議，結果為不成立職場霸凌，呼籲部分員警別搭霸凌順風車，以不實指控來混淆視聽。

多位民進黨議員今陪同新莊偵查小隊長施富承在新北市議會開記者會，指控新莊分局職場霸凌；市議員卓冠廷直指，遭霸凌反映沒用，還反而遭法辦。記者李成蔭／攝影
多位民進黨議員今陪同新莊偵查小隊長施富承在新北市議會開記者會，指控新莊分局職場霸凌；市議員卓冠廷直指，遭霸凌反映沒用，還反而遭法辦。記者李成蔭／攝影
多位民進黨議員今陪同新莊偵查小隊長施富承在新北市議會開記者會，指控新莊分局職場霸凌。記者李成蔭／攝影
多位民進黨議員今陪同新莊偵查小隊長施富承在新北市議會開記者會，指控新莊分局職場霸凌。記者李成蔭／攝影
多位民進黨議員今陪同新莊偵查小隊長施富承出面指控新莊分局職場霸凌，施富承現身說法。記者李成蔭／攝影
多位民進黨議員今陪同新莊偵查小隊長施富承出面指控新莊分局職場霸凌，施富承現身說法。記者李成蔭／攝影

職場霸凌 記者會 議員

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