罹癌警控遭職場霸凌 新莊警7點聲明打臉：不容混淆視聽

新莊分局偵查隊施姓小隊長今天上午透過新北市議員召開記者會，指控新莊分局職場霸凌，且在他求助議員開記者會前夕遭廉政署依貪汙罪送辦。新莊警駁斥絕無霸凌情事，施員涉貪案係由新北地檢署去年1月立案調查，警方並未參與任何偵辦過程。

新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣、李宇翔今天上午陪同施姓小隊長召開記者會，施員表示他從警35年，去年11月突然暈倒被診斷出罹患血癌，但去年9月無預警被拔掉機動小隊小隊長職務，施員認為自己績效在新莊分局是第一，無法接受被拔掉小隊長職務。期間請假假單長期未被批准，自己的櫃子被上鎖，物品也被清空，且之前參與刑事局敘獎案偵查隊長徐子胤卻不蓋章，認為自己遭到霸凌。

新莊分局今天上午嚴正駁斥，針對施員指控遭調職部分，係因統調導致人員不足，故裁撤機動小隊並調整施員至其他小隊擔任小隊長職務。另外施員涉貪案是由新北地檢署去年1月份立案並指揮廉政署調查，新莊分局並未參與任何偵辦過程。

新莊分局偵查隊長徐子胤指出，施員自2023年10月起即開始請病假，施員於今年3月9日填製假單，申請自今年4月19日起至2025年1月1日休長期病假，並於施員長期病假起始日前20日即批准，並無霸凌情事。而關於施員座位物品遭移動部分，是分局為增加打詐力道，由派出所警員支援偵查隊，因隊上電腦設備有限，故安排支援警力暫時使用施員位置及電腦設備辦理公文。施員返隊拿個人物品時，使用其座位的警員當下立即致歉，但施員仍於今年6月4日對偵查隊長提出告訴，但該案件已由新北地檢署檢察官做出不起訴處分。

另外關於施員所稱在請長期病假中仍要求其承接業務，偵查隊長徐子胤澄清，針對各業務均明確律定承辦人及代理人，並敘明其請假期間皆由同仁代理其業務，施員從未經手任何一件公文。且針對施員所述之霸凌情事，新莊分局日前獲悉後立即召開安全及衛生防護小組會議審議，並請來外部2名委員參加，審議結果為不成立職場霸凌。