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真釣魚假關心？蔣萬安查霸凌 陳怡君曝表單被感覺抓內鬼
勞動部職場霸凌案，引發外界關注公務員職場環境，北市議員陳怡君日前爆料市府也有職場霸凌後，陳今天再度質疑，衛生局近日一封職場霸凌問卷調查，難免會讓人有「被釣魚」疑慮。衛生局表示同仁有這樣感覺，會再來改善。
陳怡君說，她絕對肯定北市衛生局工作上的辛苦，但衛生局近日一封職場霸凌問卷調查，難免會讓人有「被釣魚」之疑慮。因被調查的公務人員表示，在這分google調查表單中並未提醒同仁「登出」google後再填寫問卷，若有同仁一時不察，該問卷的e-mail信箱會連同個資奉上，「那被清算恐怕也只是剛好而已」，因此有些同仁認為這樣的問卷就是「釣魚」的舉動。
「也有公務員認為這份問卷可以更友善」，陳表示，保障填寫者確實有不具名的權益。因為有許多市府同仁填寫到最後一題「是否願意接受訪問並留下聯絡方式」時，瞬間讓填寫問卷的公務人員認為這問卷不正派，並非真心為匿名問卷？
陳怡君說，近日霸凌事件案，引發公務人員申訴案件如骨牌效應排山倒海而來，她肯定市府重視霸凌問題，但也要跟市長蔣萬安強調，若調查小組成員不論員額比例多寡，只要是有府級長官等，誰敢說真話？「官官相護」才是所有公務員最擔心的狀況。
這份問卷若是友善問卷，是否接受訪談應在另一張調查問卷，並非是匿名問卷做到一半卻又誘導「具名」之意味，這讓同仁嗅到頗有釣魚、抓內鬼及內部施壓的恐嚇意味。
陳怡君表示，她肯定市府願意重視公務人員霸凌的議題，但調查小組若都還有市府府及長官的影子存在，那報告永遠都不會有真相，霸凌跟性騷擾還是會故態復作，呼籲調查勿急就章、調查小組也應全委外調查，否則這樣的調查永遠淪為形式，無法根除職場霸凌及性騷擾。
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