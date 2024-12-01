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歐洲司高層「咆哮帝」是他？傳駐美時也霸凌 外交部出手了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯日前質疑外交部歐洲司一名「咆哮帝」高層，時常霸凌同仁，還要求下封口令。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯日前質疑外交部歐洲司一名「咆哮帝」高層，時常霸凌同仁，還要求下封口令。聯合報系資料照

國民黨立委徐巧芯日前質疑外交部歐洲司一名「咆哮帝」高層，時常霸凌同仁，還要求下封口令。徐巧芯今證實，該名高層正為歐洲司長黃鈞耀。外交表示，會主動組成調查小組進行調查，若查證屬實，將進行必要處置，絕不護短。

徐巧芯日前在立法院外交及國防委員會質詢時揭露，外交部歐洲司某主管經常咆哮員工，外交部長林佳龍答詢表示，已立案調查；媒體報導再揭露，黃鈞耀駐美期間曾對同仁摔文件和辱罵，陸續有同仁因壓力太大而生病。

外交部今回應，此事與林佳龍日前在立法院回應立委質詢時，答覆已在調查中的事件不相同；對於徐巧芯及媒體新揭露的內容，迄今雖未收到相關申訴，外交部仍會依外交部職場霸凌防治與申訴處理要點規定，主動組成以外聘委員為主的調查小組展開調查，倘查證屬實，將進行必要處置，絕不會護短。

外交部 徐巧芯 職場霸凌

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