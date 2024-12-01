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歐洲司藏「咆哮帝」？傳駐美時砸同事文件 外交部回應了

中央社／ 台北1日電
中華民國外交部。聯合報系資料照
中華民國外交部。聯合報系資料照

立委徐巧芯今天表示，歐洲司被稱「咆哮帝」的某長官是歐洲司長黃鈞耀，另有媒體報導，「咆哮帝」駐美期間朝同事摔文件。外交部今天表示，迄今尚未收到相關申訴，將依規定主動組成以外聘委員為主的調查小組，絕不會護短。

國民黨立委徐巧芯11月28日在外交及國防委員會質詢時表示，歐洲司有一名長官被投訴，在內部經常「立意良善」大聲溝通，被稱為「歐洲司咆哮帝」，晚間11時還傳訊息交辦任務；外交部長林佳龍當時表示，此案已立案調查。

徐巧芯今天證實，這名長官正是歐洲司長黃鈞耀，並指黃鈞耀在駐外期間就開始霸凌員工，升官後更是變本加厲。另有媒體報導，這名「咆哮帝」先前派駐美國時，就會對同事摔文件和辱罵。

對此，外交部回應中央社提問指出，徐巧芯接獲檢舉及媒體接到爆料，指稱外交部歐洲司長及其先前駐外期間疑似職場霸凌，與日前林佳龍在立法院外委會備詢時答覆已在調查中的事件，並不相同。

外交部說明，對於徐巧芯及媒體新揭露的內容，迄今雖未收到相關申訴，外交部仍會依外交部職場霸凌防治與申訴處理要點規定，主動組成以外聘委員為主的調查小組進行調查，倘查證屬實，將進行必要處置，絕不會護短。

外交部 徐巧芯 林佳龍 職場霸凌

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