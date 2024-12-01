獨／勞動部以偵查不公開搪塞不給資料 藍委：如超思案翻版

勞動部爭議事件連環爆，不僅有公務員疑似遭霸凌輕生，前部長許銘春更因涉嫌挪用「就業安定基金」舉辦演唱會遭台北地檢列為被告。國民黨立委涂權吉向勞動部索取相關資料，勞動部卻以涉及偵查為由拒絕，讓涂權吉不禁感嘆，宛如超思雞蛋案翻版。

涂權吉向勞動部索取「敬！前進的光性別工作平等法20周年音樂會」企劃書、預算（含來源）、公開標案資料；謝宜容升任「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署分署長」之公文；霸凌案移送新北市地檢署之主文及相關資料等。

勞動部回函表示，新北地檢已經立案偵辦，勞動部已依立法院社會福利及衛生環境委員會113年11月20日決議及檢察官需求，提供相關資料，並全力配合。因案內涉及偵查範圍及內容，未便提供，尚祈諒察。

涂權吉感嘆，勞動部移送謝宜容部分，究竟是瀆職？貪汙？事由為何？勞動部發文給立委表示因移送檢調，所以不便提供，這不禁令人質疑勞動部大動作移送檢調僅是司法假動作，移送的事由跟主文根本難經司法檢驗，透過「移送檢調」來規避立法院監督，宛如超思雞蛋案翻版。

另外，有關性平音樂會爭議，涂權吉指出，勞動部趁新部長未上台的11月24日，輕描淡寫以「公務機關預算支用核銷有嚴謹程序」、「難以想像有所謂帳目不清問題」、「如有任何事證可請檢調依法處理」等說詞帶過，未料相隔4天，11月28日，北檢便以分「他」字案，將許銘春列為被告，朝貪汙方向展開調查，可說是重重打臉勞動部，新上任的勞動部長洪申翰，有義務查清楚，究竟勞動部是誰授權做這樣的發言，到底還有多少「菊內人」。