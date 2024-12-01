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藍委牛煦庭：是否返還七天假 是洪申翰挺勞工與否的試金石

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨政府2016年修勞基法一例一休，以落實周休二日為由，砍掉7天國定假日，爾後不斷有勞權團體呼籲恢復7天假。圖／聯合報系資料照片
民進黨政府2016年修勞基法一例一休，以落實周休二日為由，砍掉7天國定假日，爾後不斷有勞權團體呼籲恢復7天假。圖／聯合報系資料照片

勞動部霸凌案延燒，總統府健康台灣推動委員會日前召開第二次會議，研議增列公務人員「身心調適假」，而被民進黨政府砍掉的7天國定假日也因此再掀討論。國民黨立委牛煦庭今天表示，這是勞動部長洪申翰會不會站在勞工這邊，最好的試金石。

民進黨政府2016年修勞基法一例一休，以落實周休二日為由，砍掉7天國定假日，爾後不斷有勞權團體呼籲恢復7天假。時代力量黨代表林佳瑋在臉書提到，今年五一遊行，洪申翰代表民進黨在舞台上致詞時，工會幹部大喊口號「還我7天假」，當時洪申翰回答，「我會帶回去轉達。」現在洪申翰已經是勞動部長了，希望能記得社運團體的期待。

提案主張恢復勞工7天假的牛煦庭表示，他們當然會積極爭取溝通，周三立法院社會福利及衛生環境委員會的專報也會詢問，洪申翰會不會站在勞工這邊，這個題目本來就是最好的試金石。

牛煦庭說，其實不管是增加特休、新增身心調適假、返還國定假日7天假，只要能有效讓勞工朋友減少過勞，多一點時間陪伴家人，或出門消費善待自己，他都樂觀其成。

牛煦庭也強調，不管洪申翰承不承諾，「節日與紀念日實施條例」的主審會在內政委員會，公聽會結束後，他們也在黨內積極溝通，希望會期結束前有機會排案進入法案審查階段，讓進度再往前走。

勞動部 洪申翰 牛煦庭

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