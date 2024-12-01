防公務員再遭長官霸凌 藍白立委提修法增罰則

勞動部公務員之死事件延燒，燒出公部門職場霸凌防治機制，根據現行公務人員保障法規定，各機關應訂定公務人員安全及衛生防護辦法，然而該辦法並未訂有法律效果，導致相關涉案人員最重僅可能受到行政懲處，在野黨立委也接連提出相關修法。

現行公務人員保障法第19條明定，「公務人員執行職務之安全應予保障。各機關對於公務人員之執行職務，應提供安全及衛生之防護措施；其有關辦法，由考試院會同行政院定之」，而依照此授權訂定的「公務人員安全及衛生防護辦法」，也成為公務人員主要的職業安全保護規範。

至於目前私部門主要職業安全保護規範則為「職業安全衛生法」，該法明定執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之預防，雇主應妥為規劃及採取必要的安全衛生措施。立法院法制局指出，職安法透過行政監督及罰則確保實效性，公務機關缺乏第三方監督機制。

有鑑於「公務人員安全及衛生防護辦法」（安衛辦法）要求提供的安全及衛生防護措施，僅屬訓示性規範、未設有處罰規定，恐難有效落實公務人員安全及衛生防護相關保障，民眾黨立法院黨團先前提出「公務人員保障法」修正草案，增訂相關處罰等規定。

根據民眾黨團修法版本，舉凡公務人員違反法條所訂辦法，對於提出安全及衛生防護措施事項的建議者，予以不利益對待或不合理處置，或者違反法條所訂辦法，沒有提供符合規定的必要安全及衛生防護措施者，處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

其中，針對公務人員違反安衛辦法，未提供必要安全及衛生防護措施，導致發生死亡災害或重傷災害，致發生死亡災害者處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金；致發生重傷災害者處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣18萬元以下罰金。

民眾黨立委黃國昌表示，從公務人員保障法到安衛辦法，現行法規存在明顯缺陷，根本無法滿足規範目的，考試院卻未有任何修法動作，安衛辦法上一次修訂已經是在2014年，拖了10年還在原地踏步，而且沒有明確的法律效果，新任考試委員應該徹底檢討。

國民黨立委王育敏則說，職場霸凌過去比較被忽略，大家關注更多的是校園霸凌，前者欠缺完整的申訴跟調查機制，從勞動部處理內部霸凌事件，看得出來呈現官官相護的情況，到最後就是不了了之，所以未來在立法上面，應該要明確化申訴跟調查機制。

王育敏指出，過去在處理性平問題，就有比較完整的步驟，包括申訴專線、立案調查、組成委員會等，而且還要請外部專家進行調查，然而職場霸凌的相關法令沒有明確規範，無論是要另立專法，或者修正職業安全衛生法，未來都應該要完備申訴與調查機制。