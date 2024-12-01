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洪申翰周三赴立院專報霸凌案 朝野立委料將問好問滿

聯合報／ 記者王千豪黃婉婷林銘翰／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會4日邀請勞動部長洪申翰針對霸凌案進行專案報告，朝野立委料將再次輪番上陣，問好問滿。圖／聯合報系資料照片
立法院社會福利及衛生環境委員會4日邀請勞動部長洪申翰針對霸凌案進行專案報告，朝野立委料將再次輪番上陣，問好問滿。圖／聯合報系資料照片

立法院社會福利及衛生環境委員會4日邀請勞動部洪申翰針對霸凌案進行專案報告，朝野立委料將再次輪番上陣，問好問滿。國民黨立委陳菁徽表示，職場霸凌與勞安是決定洪申翰是否適任的重點；民進黨立委林月琴則關注明年度預算能否反映勞權。

勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容涉嫌霸凌職員，導致職員輕生，勞動部上月19日公布報告，指謝宜容並非造成公務員輕生原因，還稱謝「目的良善」，引爆輿論怒火。隔天勞動部前部長何佩珊到衛環委員會專案報告「職場霸凌防治與處理作業」，朝野立委33人輪番質詢。

由於社會對於勞動部霸凌案仍有諸多質疑，國民黨籍衛環委員會召集蘇清泉4日再次邀請新任部長洪申翰針對「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署事件及如何完善申訴管道之具體策進作為及期程」進行專題報告。

陳菁徽表示，政府有責任確保勞工福利與權益不受侵害，對挹注給勞工的政府資源，更該提高透明度與正當性，不要再發生像用人民血汗錢辦官員演唱會的事情。她並強調，職場霸凌與勞安更是決定洪申翰是否適任的重點，應加強對勞工心理健康的支持，讓每一位勞工得到具體的政策牛肉。

民眾黨立委林國成表示，立法院安排新任政務官報告，這是理所當然的事情，「洪部長跟洪立委，當然是兩個角色」，兩者完全不一樣，就看他能否迅速調整到位。

林月琴認為，公部門不只有謝宜容這案，勞動部未來如何建立制度、清楚定義職場霸凌並儘速翻修法規，以及思考勞動檢查是否納入霸凌，都是重要課題。加上公部門霸凌案不斷爆出，明年度總經費是否能反映出政府對人民勞動權益的關心，落實到公私部門，都有待詢問。

她直言，政府機關內部申訴管道功能不彰，人事總處要建立一條委託律師公會、民間司改會、或法扶基金會，由公正第三方組成的外部申訴機制，讓內外兩條申訴管道並行，內部調查到司法訴訟都被害人都應該有委託代理人或輔助人參與程序的權利。

勞動部 洪申翰 職場霸凌

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