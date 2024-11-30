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許銘春涉挪「就安基金」辦演唱會 雇主協會：拿長照家庭血汗錢揮霍

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許銘春涉挪「就安基金」辦演唱會 雇主協會：拿長照家庭血汗錢揮霍

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部前部長許銘春被控違法動用就業安定基金辦演唱會，審計長陳瑞敏表示，已經發函勞動部調查，調查結果一個月提出，若有問題會做處理， 也會併送檢調處理，並追討相關費用。圖／取自勞動部YouTube
勞動部前部長許銘春被控違法動用就業安定基金辦演唱會，審計長陳瑞敏表示，已經發函勞動部調查，調查結果一個月提出，若有問題會做處理， 也會併送檢調處理，並追討相關費用。圖／取自勞動部YouTube

勞動部前部長許銘春被控挪用365萬餘元就業安定基金舉辦「敬 前進的光」演唱會，自己卻上台唱了半小時，疑涉及貪汙舞弊，台北地檢署26日已分「他字案」調查。對此，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會說，勞動部拿人民血汗錢揮霍，欠每月繳交2000元就業安定費才能聘僱外籍看護的長照家庭一個道歉。此外，也盼勞動公布就安基金使用明細，並停止對失能重症家庭徵收就安費。

雇主協會表示，就業安定基金長期被視為勞動部的小金庫，眾多支出項目用在與安定國民就業無關，光在112年度，就高達66%用在「外國人聘僱管理業務」支出上，就安費是由聘雇外籍看護的長照家庭繳付，其中不乏重症、身心障礙等弱勢者，一年繳2.4萬給勞動部，卻一半以上花在移工管理，不是用在幫助需要支援的本國國民，這是對納稅人的不公。

雇主協會譴責勞動部濫用就業安定基金，讓那些苦於生活照護壓力的失能者家庭被迫「拿石頭砸自己的腳」，讓照護更加困窘。雇主協會要求勞動部公開

在此，我們再次強調，勞動部必須公開就業安定基金「每一筆詳細的支出」，並對就業安定基金的使用情況負起完全責任。除此，雇主協會也再次呼籲勞動部停止對失能重症家庭的徵收就業安定費，並將這筆資金交由國會監督，管理委員會成員也必須利益迴避，不得承接由就業安定費支付的任何業務，才能重建社會對政府的信任，並實現對穩定國民就業的承諾。

雇主協會強調，不要再看到任何用「前進的光」為名，實則「把錢花光」的不公不義之事，也懇請新任勞動部部長洪申翰負起責任，公開就業安定基金明細，並停收家庭看護工雇主就業安定費。

勞動部 外籍看護 雇主

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